eXp World Holdings étend ses opérations immobilières en France

BELLINGHAM, Wash., 15 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq : EXPI), la société de portefeuille d’eXp Realty, une des sociétés immobilière du marché résidentiel et commercial à la croissance la plus rapide au monde, s’est implantée en France, sous la bannière eXp France. En plus de sa solide présence aux États-Unis, eXp Realty opère également dans sept autres pays, incluant l’Australie, le Canada, l’Inde, le Mexique, le Portugal, l’Afrique du Sud et le Royaume-Uni, avec plus de 40 000 agents à travers le monde.



eXp Realty offre un modèle financier unique aux agents immobiliers résidentiels et commerciaux, allant au-delà des commissions attrayantes, pour fournir à ses agents la possibilité d’obtenir des revenus supplémentaires en aidant l’entreprise à développer sa base de revenus partout dans le monde, ainsi que des actions eXp World Holdings pour les activités normales traditionnelles, de cotation et de vente. Le courtage basé sur le cloud d’eXp est alimenté par Virbela, la plateforme immersive et collaborative de l’entreprise, qui permet à ses agents de communiquer, se rencontrer et mener des affaires dans un monde virtuel.

« Notre expansion en France représente notre expansion internationale finale pour 2020 », a déclaré Michael Valdes, Président d’eXp Global. « En tant que la troisième économie la plus importante d’Europe, la France constitue un lieu idéal pour lancer notre modèle immobilier innovant, centré sur les agents. Nous avons identifié une opportunité importante en France de fournir aux agents une plateforme permettant une indépendance financière potentielle et un accès à nos outils exclusifs uniques. »

eXp France est dirigée par Samuel Caux, Courtier gestionnaire désigné. M. Caux apporte avec lui des dizaines d’années d’expérience immobilière en France.

« Le lancement d’eXp France représente une occasion importante pour l’entreprise et les agents dans tout le pays », a déclaré M. Caux. « Je suis fermement convaincu que la technologie avancée et l’expérience virtuelle offertes par eXp France ajouteront une valeur considérable à l’expérience des agents et des consommateurs. »

La présence de l’entreprise en France aura une’échelle nationale, incluant notamment l’ensemble des grandes villes et les régions. La France représente le dernier des cinq pays identifiés par eXp Global pour une expansion d’ici la fin 2020. Les activités en Afrique du Sud ont a été lancées en octobre 2020, celles en Inde et au Mexique en novembre 2020 et celles au Portugal en décembre 2020.

À propos d’eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc (Nasdaq : EXPI) est la société de portefeuille pour eXp Realty, eXp Commercial, Virbela, Showcase IDX et SUCCESS Enterprises.

eXp World Holdings et son courtage mondial, eXp Realty, est l’une des entreprises de technologie immobilière à la croissance la plus rapide au monde, avec plus de 40 000 agents aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Australie, en Afrique du Sud, en Inde, au Mexique et au Portugal, et continue à se développer à l’échelle internationale. En tant qu’entreprise cotée en bourse, eXp World Holdings offre aux professionnels de l’immobilier la possibilité unique de gagner des attributions en actions pour des objectifs de production et des contributions à la croissance globale de l’entreprise. eXp World Holdings et ses entreprises offrent une gamme complète de solutions de courtage et de technologie immobilière, incluant son modèle de courtage immobilier résidentiel et commercial innovant, ses services professionnels, ses outils collaboratifs, ainsi que ses opportunités de développement personnel. Le courtage basé sur le cloud est optimisé par une plateforme 3D immersive, profondément sociale et collaborative, permettant aux agents d’être plus connectés et productifs.

Pour plus d’informations, consultez le site https://expworldholdings.com/ .

Déclaration relative à la sphère de sécurité

Les déclarations contenues dans les présentes peuvent inclure des déclarations d’attentes futures ainsi que d’autres déclarations prévisionnelles basées sur les points de vue et les hypothèses actuels de la direction et impliquant des risques et des incertitudes connus et inconnus qui pourraient entraîner des résultats, des performances ou des événements réels sensiblement différents de ceux exprimés ou implicites dans ces déclarations. Ces déclarations prévisionnelles ne sont valables qu’à la date des présentes, et l’entreprise ne s’engage aucunement à les réviser ou à les mettre à jour. Ces déclarations comprennent, sans s’y limiter, des déclarations sur les effets économiques et sociaux de la pandémie de COVID-19 ; la croissance continue de notre base d’agents et de courtiers ; l’expansion de notre activité de courtage immobilier résidentiel sur les marchés étrangers ; la demande de solutions de télétravail et d’apprentissage à distance et d’événements virtuels ; le développement de notre nouveau courtage immobilier commercial et notre capacité à attirer des courtiers immobiliers commerciaux ; et la croissance des revenus et des performances financières. Ces déclarations ne constituent pas des garanties de performances futures. Les facteurs importants pouvant entraîner des différences importantes et défavorables entre les résultats réels et ceux exprimés dans les déclarations prévisionnelles comprennent les changements dans les conditions commerciales ou d’autres conditions de marché ; la difficulté de maintenir la croissance des dépenses à des niveaux modestes tout en augmentant les revenus ; ainsi que d’autres risques détaillés de temps à autre dans les déclarations de l’entreprise à la SEC (Securities and Exchange Commission ; autorité de réglementation des activités boursières américaine) de l’entreprise, y compris, mais sans s’y limiter, le dernier rapport trimestriel fourni dans le Formulaire 10-Q et le rapport annuel founri dans le Formulaire 10-K.

