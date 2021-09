eXp World : Le géant de l'immobilier eXp Realty annonce un chiffre d'affaires record d'1 milliard de dollars au deuxième trimestre 2021

eXp Realty, l’agence immobilière du futur au modèle 100% digital, annonce au second trimestre 2021 une incroyable progression du chiffre d’affaires de 183% pour atteindre un milliard de dollars. En parallèle, l’entreprise dépasse les 60 000 conseillers à travers le monde et une croissance des effectifs de plus de 85% en un an.

Une croissance fulgurante en un an

Une évolution du chiffre d'affaires de 183%, un record de 1 milliard de dollars.

Le bénéfice brut a augmenté de 133% soit 79.9 millions de dollars.

Une croissance des conseillers de 85%, un nouveau record historique.

Le revenu net a augmenté de 350% soit 37 millions de dollars, ce qui inclut un bénéfice de 20,6 millions de dollars au titre de la provision ISR.

L’EBITDA ajusté (une mesure financière non GAAP) a augmenté de 98% soit 27 millions de dollars.

Les flux de trésorerie de fonctionnement ont augmenté de 210% soit 88.5 millions de dollars.

Au 30 juin 2021, les liquidités et les équivalents en espèces totalisaient 107.4 millions de dollars.

2021, une année exceptionnelle pour eXp qui a également ouvert 9 nouvelles filiales à travers le monde : Allemagne, Porto Rico, Brésil, Italie, Hong Kong, Colombie, Espagne, Israël et Panama.

Récompenser les conseillers qui participent à la croissance de l’entreprise

eXp est la première société immobilière à offrir des actions significatives cotées en bourse à ses conseillers, ainsi qu’un système de partage des revenus qui récompense directement ceux qui contribuent à la croissance de l'entreprise.

Pour Glenn Sanford, fondateur et PDG d'eXp : « Les chiffres du dernier trimestre démontrent que la constante amélioration que nous apportons aux services dédiés à nos conseillers nous permet d’attirer les meilleurs et contribue à notre expansion dans de nouveaux pays à travers le monde à un rythme accéléré. Cette croissance substantielle du nombre de conseillers s'est également traduite par une croissance exponentielle du volume des transactions. Nous allons continuer à nous concentrer sur la création d'une communauté de conseillers de grande qualité. Il est gratifiant de voir le modèle eXp accompagner les carrières de tant de personnes. »

De belles perspectives en France

Lancé en France en décembre 2020, eXp Realty y connaît également un rapide développement. Porté par un groupe ambitieux aux résultats conséquents, la filiale française entend se démarquer rapidement de ses concurrents.

