Analyse : Le mouvement de cryptage de PayPal change-t-il la donne pour les bitcoins ? Probablement pas, selon les experts

Mais, selon de nombreux spécialistes de Fintech, cette évolution ne fera peut-être pas grand-chose pour sortir les cryptocurrences existantes de leur niche dans les paiements, car les détenteurs de ces pièces les considèrent souvent comme un actif d'investissement semblable à l'or plutôt que comme un moyen de dépenser.

La décision de PayPal pourrait cependant aider la société à attirer de nouveaux utilisateurs dans un paysage de paiements numériques de plus en plus concurrentiel où l'innovation est reine, ont déclaré les experts.

Elle est également susceptible de préparer la société à l'avènement des pièces numériques grand public, comme celles qui pourraient être développées par les banques centrales, ont-ils ajouté. De telles pièces sont à mille lieues de l'éthique des pièces de monnaie électronique, qui cherchaient à subvertir l'establishment financier en se débarrassant d'un émetteur ou d'une autorité centrale

"Je pense qu'il s'agit plutôt d'une question d'intelligence de PayPal et d'un regard vers l'avenir, lorsque les monnaies fiduciaires passeront au numérique", a déclaré David Birch, directeur de la société de conseil en paiements Consult Hyperion. "Je ne pense pas que cela fasse une grande différence pour le bitcoin"

PayPal a déclaré mercredi qu'il permettrait aux titulaires de comptes américains de détenir des cryptocurrences et de faire des achats chez ses 26 millions de commerçants. La société californienne prévoit d'étendre le service à Venmo, son application de paiement peer-to-peer populaire auprès des jeunes consommateurs, d'ici le premier semestre de l'année prochaine.

La société a déclaré qu'elle espérait que le service aiderait les cryptocurrences à devenir plus utiles, tout en préparant son réseau à l'émergence de pièces numériques plus courantes

Ce changement fait de PayPal l'une des plus grandes sociétés au monde à donner aux consommateurs l'accès aux cryptocurrences et a fait grimper le prix des bitcoins à son plus haut niveau en plus d'un an

"Pour les gens ordinaires qui n'ont jamais entendu parler du bitcoin, l'association entre PayPal et le bitcoin, ce sont tous des signaux pour que le bitcoin soit reconnu comme un actif numérique qui fonctionne", a déclaré Lex Sokolin, co-responsable mondial de fintech chez la société de logiciels de chaîne de magasins ConsenSys.

Mais cette association pourrait profiter à PayPal plus qu'aux cryptocurrences, ont suggéré d'autres experts. En effet, l'action de la société a augmenté de plus de 5% suite à la révélation de ses plans.

"PLUS D'UNE INCONNUE

Simon Taylor, co-fondateur et directeur des entreprises de la société de conseil fintech 11:FS, a déclaré que l'initiative de PayPal l'aiderait à attirer et à retenir l'intérêt des clients, ou "engagement des utilisateurs".

"Robinhood and Square" a utilisé bitcoin pour l'engagement. La question est donc de savoir si quelqu'un voudrait l'utiliser pour les transactions des marchands, ce qui est plutôt une inconnue"

Square Inc, la société de paiement dirigée par le patron de Twitter Jack Dorsey, propose l'achat et la vente de crypto dans son application de paiement P2P Cash, de plus en plus populaire, depuis 2018. Les revenus de Bitcoin pour l'application Cash ont augmenté de 600% à 875 millions de dollars au deuxième trimestre, par rapport à l'année précédente

La société de courtage en ligne Robinhood Markets Inc. offre des services de crypto-marketing depuis 2018 et a connu un boom commercial cette année

Grâce à cette initiative, PayPal élargit également la gamme de produits de son portefeuille, reflétant ainsi la stratégie gagnante de son rival chinois Ant Financial, dont le populaire portefeuille numérique Alipay comprend des services tels que les paiements, les prêts et les assurances

LE "MARCHÉ LIÉ AU RÉSEAU NOIR" (DARKNET)

Le vaste réseau de commerçants de PayPal devrait sans doute rendre plus commode pour les consommateurs de dépenser leur crypto. En faisant en sorte que le règlement se fasse par le biais de devises traditionnelles, ou fiat, il permet également aux commerçants d'éviter de s'exposer au risque de volatilité lorsqu'ils acceptent des paiements en cryptocrédit.

La vraie question, cependant, est de savoir si les gens voudront réellement dépenser leurs cryptocurrences, qui sont considérées par beaucoup comme une réserve de valeur, ont déclaré les experts

De grandes entreprises, du fabricant d'ordinateurs Dell Inc [DI.UL] au site de voyage Expedia Group Inc, ont annoncé leur intention d'accepter des biens numériques au cours des dix dernières années, mais aucune n'a suscité l'adoption à grande échelle de la cryptoconnaissance comme moyen de paiement.

"Personne ne veut vraiment dépenser de l'argent en cryptographie", a déclaré Michel Rauchs, auteur de plusieurs études de l'Université de Cambridge sur les cryptocurrences et les chaînes de blocs. "Tout le monde veut la garder afin de bénéficier d'une éventuelle augmentation des prix"

Les analystes du secteur se sont fait l'écho de cette opinion.

"Si nous regardons l'histoire, les paiements spécifiques aux bitcoins n'ont pas décollé à moins que ce soit un marché lié au darknet", a déclaré Tim Swanson, le responsable de l'information commerciale de la société de logiciels de blockchain Clearmatics

LES PIÈCES NUMÉRIQUES GRAND PUBLIC

À long terme, cependant, cette initiative devrait contribuer à positionner PayPal à l'avant-garde de la facilitation des paiements dans des monnaies numériques plus courantes, comme celles qui pourraient être développées par les banques centrales et les grandes entreprises.

Le directeur général de PayPal, Dan Schulman, a déclaré avant le lancement que la société travaillait avec les régulateurs sur les monnaies numériques des banques centrales.

Les grandes banques centrales du monde entier, dont la Banque centrale européenne, ont accéléré les recherches sur l'émission de leurs propres monnaies numériques, le projet de yuan numérique de la Banque populaire de Chine étant le plus avancé.

Les projets ont été stimulés par la perspective de voir des jetons privés, comme la Balance de Facebook, gagner en popularité. PayPal était un membre fondateur de la Balance mais a abandonné après quelques mois.