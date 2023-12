Expedia Group, Inc. figure parmi les 1ères agences de voyages en ligne. L'activité s'organise essentiellement autour de 3 pôles : - vente d'informations culturelles et de loisirs : informations relatives aux dates des spectacles et des expositions, aux lieux des restaurants, etc. commercialisées au travers du site Tripadvisor.com ; - vente de séjours touristiques : vente de billets d'avions, réservation d'hôtels et location de voitures (expedia.com, hotels.com, hotwire.com, Classic Vacations, etc.). Le groupe propose également des prestations de services adaptées aux entreprises (Egencia) ; - gestion d'un site de comparaison des prix des hôtels en ligne (trivago). 68% du CA est réalisé aux Etats-Unis.

Secteur Loisirs et détente