Le mot à la mode chez les voyagistes pour 2024 est "normal".

Après que la pandémie a freiné l'industrie du tourisme et que les années suivantes ont été l'ère des "voyages de revanche", les opérateurs hôteliers Hilton Worldwide et Marriott International ainsi que l'agence de voyage en ligne Expedia s'attendent à une croissance plus lente de la demande cette année.

Ces entreprises, ainsi que d'autres sociétés de voyage, prévoient des bénéfices pour l'année 2024 inférieurs au consensus des analystes de Wall Street. Les investisseurs ont été déçus, car les gens avaient prévu de faire plus de place dans leur budget pour les vacances et les séjours à l'hôtel.

"Nous nous attendons à ce que la demande de voyages reste relativement saine, mais nous prévoyons une décélération des taux de croissance dans le monde entier", a déclaré Peter Kern, directeur général d'Expedia, lors d'une conférence téléphonique avec les investisseurs.

Marriott a déclaré aux investisseurs qu'il s'attendait à ce que le revenu par chambre disponible en 2024, un indicateur très surveillé de la performance des hôtels, augmente de 3 à 5 % cette année, après une croissance de près de 15 % en 2023.

De même, Hilton s'attend à ce que le revenu par chambre en année pleine augmente de 2 % à 4 % en 2024, en baisse par rapport à une augmentation de 12,6 % en 2023.

"L'impact du rebond de la pandémie s'est atténué", a déclaré Anthony Capuano, PDG de Marriott, aux investisseurs lors d'une conférence téléphonique.

Depuis le début de l'année, les actions de Marriott et de Hilton ont augmenté respectivement de 3,4 % et de 3,3 %, après des gains de 51,46 % et de 44,10 % en 2023.

L'industrie hôtelière américaine a atteint de nouveaux records pour le tarif quotidien moyen des chambres et le revenu par chambre disponible, selon la société d'analyse de l'immobilier commercial CoStar, mais cela pourrait ne pas se répéter cette année. Le revenu moyen par chambre disponible aux États-Unis en 2023 était de 97,97 $, en hausse de 4,9 % par rapport à 2022. Les tarifs journaliers moyens ont augmenté de 4,3 % pour atteindre 155,62 $, selon CoStar.

Les géants de l'hôtellerie se sont montrés plus optimistes quant à la croissance de ce pays pour l'année à venir, ainsi qu'au rebond des voyages de groupe et d'affaires.

"Pour l'industrie hôtelière, 2024 sera la première année normale depuis 2019", a déclaré Patrick Scholes, analyste des actions chez Truist. "Le dernier marché qui doit encore rattraper son retard est la Chine.

Hilton a prévu un bénéfice ajusté pour 2024 entre 6,80 et 6,94 dollars par action, en dessous du consensus des analystes pour 7,07 dollars, tandis que la fourchette de Marriott était de 9,18 à 9,52 dollars par action, contre des attentes de 9,69 dollars par action, ont montré les données de LSEG.

Les analystes s'attendent également à ce que les tarifs aériens diminuent, car l'excès de capacité intérieure a affaibli le pouvoir de fixation des prix des transporteurs aériens.

En janvier, les tarifs aériens intérieurs étaient en moyenne de 273 dollars par billet aller-retour, en hausse de 1,8% par rapport à 2023, mais en baisse de 2,2% par rapport à 2019, selon les données de l'application de réservation de voyages Hopper. Expedia a déclaré qu'elle s'attendait à ce que la croissance du chiffre d'affaires en 2024 soit à un chiffre moyen après une augmentation de 10% du chiffre d'affaires en 2023, et elle a déclaré que les prix devraient être doux dans plusieurs catégories en 2024. Les réservations aériennes brutes de la société ont été partiellement affectées par la baisse des prix moyens des billets et la pression continue sur les tarifs de location de voitures.

Les investisseurs auront un autre aperçu de la performance du secteur de l'hébergement au quatrième trimestre lorsque la société de location de vacances Airbnb publiera ses résultats après la cloche mardi.