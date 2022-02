Marriott, AirBnB et d'autres voient un rebond des voyages dans le monde en 2022.

Les hôtels et autres entreprises du secteur du voyage ont présenté des perspectives positives dans leurs résultats trimestriels de cette semaine, citant la hausse des taux de vaccination et la baisse des cas de COVID-19 aux États-Unis après la vague hivernale de la variante Omicron.

Les pays lèvent également les restrictions de voyage, le Canada étant prêt à faciliter l'entrée des voyageurs internationaux entièrement vaccinés à partir du 28 février.

Les derniers résultats trimestriels de Marriott International Inc et d'Airbnb Inc ont dépassé les estimations de Wall Bourse, tandis que le chiffre d'affaires de Hilton Worldwide Holdings Inc a presque doublé.

Mardi, le PDG de Marriott, Anthony Capuano, a déclaré aux investisseurs que les annulations de groupes avaient augmenté à la fin de l'année dernière et cette année en raison d'Omicron. Aujourd'hui, les annulations ont ralenti et les nouvelles réservations de groupes gagnent du terrain.

M. Capuano a cité une réunion de Salesforce à New York la semaine dernière comme preuve de la forte demande de réservations de groupes aux États-Unis, alors que les cas d'Omicron tombent. La réunion concernait 25 000 nuits d'hôtel dans 11 établissements Marriott.

Le PDG de Wynn Resorts, Craig Billings, a déclaré mardi que les clients de son centre de villégiature de Las Vegas "dépensent à nouveau avec acharnement."

"2021 a été l'année de la reprise, et 2022 dépassera le COVID et deviendra une année de forte croissance pour le secteur", a déclaré Jamie Lane, vice-président de la recherche à la société de recherche sur la location de vacances AirDNA.

En janvier, AirDNA a enregistré environ 58 000 nouvelles locations à court terme aux États-Unis, le plus grand nombre d'ajouts depuis le début de la pandémie, et ce nombre augmente quotidiennement, a déclaré Lane. Les données d'AirDNA montrent également une augmentation de 35 % des nuits de location à court terme réservées aux États-Unis en janvier 2022 par rapport à la même période en 2019, et une augmentation de 12 % par rapport à 2019 au niveau mondial.

Les perturbations liées à Omicron sur les réservations commerciales de Hilton ont été largement contenues au premier trimestre de 2022, la plupart des événements étant reprogrammés plus tard dans l'année, a déclaré Christopher Nassetta, PDG de Hilton, aux investisseurs. L'entreprise hôtelière s'attend à ce que les réservations de groupes s'accélèrent pendant le reste de l'année 2022.

De même, l'agence de voyages en ligne Expedia Inc. a indiqué la semaine dernière que les réservations avaient "fortement rebondi" depuis la flambée d'Omicron.

DES SÉJOURS PLUS LONGS

Comme de nombreux travailleurs adoptent la flexibilité qui accompagne le travail à distance permanent, Airbnb a déclaré que les personnes utilisant son site de location à court terme ont réservé des séjours plus longs au cours du trimestre qui vient de s'achever.

Environ la moitié des nuits réservées au quatrième trimestre étaient pour des séjours d'une semaine ou plus, a déclaré Brian Chesky, PDG d'Airbnb, aux investisseurs lors de la conférence téléphonique sur les résultats mardi.

"Les gens se répandent dans des milliers de villes, séjournant pendant des semaines, des mois ou même des saisons entières à la fois", a déclaré Chesky. "Les gens sont moins attachés à un bureau, ils peuvent donc désormais vivre n'importe où".

Erin Francis-Cummings, PDG de la société d'études de marché touristique Destination Analysts, a déclaré que les perspectives optimistes pour les voyages ne sont pas "un blip à court terme", ajoutant que le passage à des séjours plus longs est susceptible de se maintenir.

Elle a toutefois averti que les futures variantes et poussées de COVID pourraient assombrir les perspectives, ne serait-ce que temporairement.