* UN CADRE D'EXPEDIA DÉCLARE QUE LE DERNIER TRIMESTRE DE L'ENTREPRISE A ÉTÉ MARQUÉ PAR LA FAIBLESSE DES PRIX DANS TOUTES LES CATÉGORIES -- CONF. APPEL
* LE GROUPE A ANNONCÉ QU'IL ALLAIT METTRE EN PLACE UN SYSTÈME DE GESTION DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (SGI).
* LA SOCIÉTÉ EXPEDIA RÉCUPÈRE LES CONVERSIONS À UN RYTHME EFFRÉNÉ.
* UN CADRE D'EXPEDIA DIT S'ATTENDRE À CE QUE LES TAUX DE CROISSANCE DU MARCHÉ SE MODÈRENT CETTE ANNÉE EN RAISON DE L'ABSENCE DE VENTS CONTRAIRES IMPORTANTS EN 2023.
* L'EXÉCUTIF D'EXPEDIA DÉCLARE QU'IL Y A ENCORE DE LA PLACE POUR OPTIMISER LA STRUCTURE DES COÛTS ET AMÉLIORER LES MARGES.
* LE DIRIGEANT D'EXPEDIA DÉCLARE QUE NOUS PENSONS QUE L'ACTION RESTE SOUS-ÉVALUÉE
* LE DIRECTEUR D'EXPEDIA DÉCLARE QUE LA PRESSION SUR LE MARCHÉ AÉRIEN EST DUE À LA RÉDUCTION DES PRIX ET À L'IMMOBILISATION DE LA FLOTTE DE BOEING.
* UN CADRE D'EXPEDIA DÉCLARE QU'IL EXAMINE ATTENTIVEMENT LA RATIONALISATION DE LA STRUCTURE DES COÛTS POUR S'ALIGNER SUR LA PROCHAINE PHASE DU VOYAGE
* LE DIRECTEUR D'EXPEDIA DÉCLARE QUE LES RÉSERVATIONS GLOBALES ONT ÉTÉ AFFECTÉES PAR LA CRISE DU MOYEN-ORIENT AU DÉBUT DU QUATRIÈME TRIMESTRE.
* La croissance des réservations brutes au premier trimestre devrait se situer dans la fourchette basse à moyenne, et celle du chiffre d'affaires dans la fourchette moyenne. Plus d'informations sur la société :