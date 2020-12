Expeditors International of Washington Inc. : A proximité d'une résistance clé 30/12/2020 | 16:13 Jordan Dufee 30/12/2020 | 16:13 30/12/2020 | 16:13 achat En cours

Cours d'entrée : 94.96$ | Objectif : 105$ | Stop : 86$ | Potentiel : 10.57% La valeur Expeditors International of Washington Inc. est en phase d'approche d'une résistance importante. La configuration du titre suggère la rupture de ce seuil pivot.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 105 $. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts L'entreprise bénéficie d'une situation financière très solide compte tenu de son niveau de trésorerie nette et de ses marges.

La visibilité sur les activités du groupe à venir est excellente. Les analystes couvrant le dossier ont des avis très proches concernant les revenus futurs de l'entreprise. Cette faible dispersion des estimations permet de confirmer la bonne prédictibilité du chiffre d'affaires de l'exercice en cours ainsi que du suivant.

Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Les révisions haussières des estimations de chiffre d'affaires au cours des derniers mois témoignent d'un regain d'optimisme de la part des analystes qui couvrent le dossier.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

Les analystes ont soutenu l'évolution positive des activités du groupe en réajustant à la hausse de manière conséquente leurs prévisions de bénéfice net par action.

Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.

L’action présente une configuration technique haussière en données hebdomadaires au-dessus de la zone support des 73.54 USD.

Points faibles Les cours approchent d’une forte résistance long terme en données hebdomadaires, située vers 95.4 USD.

Le titre se trouve actuellement au contact d'une résistance moyen terme située vers 95.4 USD, dont il faudra s'affranchir pour disposer d'un nouveau potentiel de progression.

Le groupe ne redistribue pas ou peu de dividendes et ne fait donc pas partie des sociétés de rendement.

La majorité des analystes ont une opinion négative sur le titre, à alléger ou à vendre.

L'objectif de cours moyen des analystes limite le potentiel d'appréciation. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Fret et logistiques aériens Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. EXPEDITORS INTERNATIONAL OF.. 21.33% 16 023 UNITED PARCEL SERVICE, INC. 44.40% 146 109 FEDEX CORPORATION 72.98% 69 332 DEUTSCHE POST AG 19.76% 61 816 SG HOLDINGS CO.,LTD. 135.45% 17 770 YAMATO HOLDINGS CO., LTD. 41.94% 9 498 MAINFREIGHT LIMITED 64.45% 4 831 ROYAL MAIL PLC 49.76% 4 574 SINOTRANS LIMITED 7.17% 4 391 BPOST SA -16.99% 2 095 FORWARD AIR CORPORATION 9.15% 2 091

Données financières USD EUR CA 2020 9 437 M - 7 688 M Résultat net 2020 682 M - 556 M Tréso. nette 2020 1 186 M - 966 M PER 2020 23,6x Rendement 2020 1,09% Capitalisation 16 023 M 16 023 M 13 053 M VE / CA 2020 1,57x VE / CA 2021 1,61x Nbr Employés 18 000 Flottant 99,4% Prochain événement sur EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC. 16/02/21 Année 2020 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ALLEGER Nombre d'Analystes 15 Objectif de cours Moyen 88,36 $ Dernier Cours de Cloture 94,66 $ Ecart / Objectif Haut 5,64% Ecart / Objectif Moyen -6,66% Ecart / Objectif Bas -25,0% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Jeffrey S. Musser President, Chief Executive Officer & Director Robert R. Wright Independent Chairman Richard H. Rostan President-Global Geographies & Operations Bradley S. Powell Chief Financial Officer & Senior Vice President Christopher J. McClincy Chief Information Officer & Senior Vice President