Expeditors International of Washington, Inc. : La tendance devrait se poursuivre 13/12/2021 | 08:43 Jordan Dufee 13/12/2021 | 08:43 achat En cours

Cours d'entrée : 131.11$ | Objectif : 150$ | Stop : 118$ | Potentiel : 14.41% Le titre Expeditors International of Washington, Inc. a connu récemment une impulsion haussière marquée par un retour des volumes et de la volatilité. Cette configuration technique suggère une poursuite de la hausse.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 150 $. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts L'entreprise bénéficie d'une situation financière très solide compte tenu de son niveau de trésorerie nette et de ses marges.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

Les révisions haussières des estimations de chiffre d'affaires au cours des derniers mois témoignent d'un regain d'optimisme de la part des analystes qui couvrent le dossier.

Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.

La société bénéficie de très fortes révisions à la hausse des bénéfices au cours des 4 derniers mois. En effet, ces dernières ont été récemment réajustées à la hausse et dans des proportions importantes.

L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la hausse au cours des quatre derniers mois.

L'opinion des analystes qui couvrent le dossier s'est améliorée au cours des quatre derniers mois.

Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Points faibles Les perspectives de croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise sont très faibles pour les prochains exercices, d'après les estimations du consensus Standard & Poor's.

Les perspectives de croissance des bénéfices de la société manquent de dynamique et sont une faiblesse.

En pourcentage du chiffre d'affaires et sans tenir compte des dotations et amortissements, la société dispose de marges relativement réduites.

La société apparaît fortement valorisée compte tenu de la taille de son bilan.

La société ne verse pas ou peu de dividendes et présente par conséquent un rendement faible, voire nul.

Le potentiel d'appréciation du titre apparaît limité compte tenu de l'écart avec l'objectif de cours moyen des analystes. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Fret et logistiques aériens Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. EXPEDITORS INTERNATIONAL OF.. 37.75% 22 749 UNITED PARCEL SERVICE INC 22.51% 181 746 DEUTSCHE POST AG 32.12% 73 875 FEDEX CORPORATION -5.14% 65 424 SG HOLDINGS CO.,LTD. -6.97% 14 598 YAMATO HOLDINGS CO., LTD. 2.93% 8 916 AGILITY PUBLIC WAREHOUSING .. 53.94% 6 545 ROYAL MAIL PLC 43.77% 6 397 MAINFREIGHT LIMITED 36.68% 6 206 SINOTRANS LIMITED -10.64% 4 481 FORWARD AIR CORPORATION 50.26% 3 113

© Zonebourse.com 2021 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières USD EUR CA 2021 15 574 M - 13 805 M Résultat net 2021 1 294 M - 1 147 M Tréso. nette 2021 1 564 M - 1 387 M PER 2021 17,7x Rendement 2021 0,82% Capitalisation 22 749 M 22 749 M 20 166 M VE / CA 2021 1,36x VE / CA 2022 1,39x Nbr Employés 17 480 Flottant 99,4% Prochain événement sur EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON, INC. 22/02/22 Année 2021 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ALLEGER Nombre d'Analystes 14 Dernier Cours de Cloture 134,29 $ Objectif de cours Moyen 118,38 $ Ecart / Objectif Moyen -11,8% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Jeffrey S. Musser President, CEO & Non-Independent Director Bradley S. Powell Chief Financial Officer & Senior Vice President Robert R. Wright Independent Chairman Robert Paul Carlile Chairman-Elect Christopher J. McClincy Chief Information Officer & Senior Vice President