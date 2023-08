Expensify, Inc. propose une plateforme logicielle de gestion des dépenses basée sur le cloud. La plateforme de la société aide les entreprises, des plus petites aux plus grandes, à simplifier la façon dont elles gèrent leur argent. Sa plateforme est utilisée par des personnes dans des organisations du monde entier qui utilisent Expensify pour scanner et rembourser les reçus de vols, d'hôtels, de cafés, de fournitures de bureau et de covoiturage. Elle améliore l'expérience des utilisateurs finaux des logiciels de gestion des dépenses. Elle conçoit Expensify pour qu'il soit facile à installer, à intégrer, à configurer et à utiliser depuis n'importe quel appareil, ce qui lui a permis de servir des employés de tous types et des organisations de toutes tailles, de tous secteurs et de toutes zones géographiques. Elle propose des formules d'abonnement pour les particuliers et les entreprises, en libre-service et payables par carte de crédit. La société se concentre sur l'amélioration de l'expérience quotidienne des employés réguliers avec une plateforme facile à utiliser, qui permet un modèle d'entreprise ascendant, efficace en termes de capital et évolutif.

Secteur Logiciels