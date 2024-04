Expensify, Inc. (Expensify) propose une plateforme logicielle de gestion des dépenses basée sur le cloud qui aide les entreprises à simplifier la manière dont elles gèrent leur argent. Sa plateforme est utilisée par des personnes dans des organisations du monde entier qui utilisent Expensify pour scanner et rembourser des reçus de vols, d'hôtels, de cafés, de fournitures de bureau et de covoiturage. Elle améliore l'expérience des utilisateurs finaux des logiciels de gestion des dépenses. Expensify est conçu pour être facile à mettre en place, à intégrer, à configurer et à utiliser à partir de n'importe quel appareil, ce qui lui a permis de servir des employés de tous types et des organisations de toutes tailles, industries et géographies. Elle propose des plans d'abonnement simples, transparents et flexibles pour les particuliers et les entreprises, entièrement en libre-service et payables par carte de crédit. L'entreprise a conçu sa plateforme pour qu'elle puisse être utilisée par tous les membres d'une organisation, des employés aux directeurs en passant par le service financier. Ses abonnements individuels comprennent des plans de suivi et de soumission.

Secteur Logiciels