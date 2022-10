Expensify donne aux comptables la possibilité de gagner leur place à ExpensiCon en Italie

Cinq places, tous frais payés, pour ExpensiCon, la première conférence mondiale sur la comptabilité organisée par Expensify en mai 2023 à Borgo Egnazia, dans les Pouilles (Italie) sont à gagner dès aujourd'hui par les comptables

Expensify, Inc. (Nasdaq : EXFY), une super app (pour super application) de paiement qui permet aux particuliers et aux entreprises du monde entier de simplifier la gestion financière de l'ensemble de leurs dépenses, cartes d'entreprise et factures, a annoncé aujourd'hui le concours « Gagnez votre place à ExpensiCon ». Le concours est ouvert à tous les comptables, mais seuls cinq d'entre eux gagneront une place à cette conférence exclusive, uniquement sur invitation, pour eux-mêmes plus un invité.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20221004005074/fr/

« Nous réunissons 100 des plus brillants cerveaux du secteur, et cinq des places les plus convoitées en comptabilité sont désormais accessibles à tout comptable, quelle que soit la taille du cabinet », déclare David Barrett, fondateur et CEO d'Expensify. « Il s'agit d'une occasion unique de rejoindre la communauté mondiale des leaders du secteur de la comptabilité, qui cumulent des centaines d'années d'expérience et comptent organiser la nouvelle génération de la profession. Ensemble, nous pouvons identifier et résoudre les défis les plus complexes qui façonneront cet espace pour les années à venir ».

ExpensiCon comprendra un mélange de discours d'ouverture, de tables rondes, de discussions informelles, de sessions de formation continue, de possibilités de mise en réseau individuel, d'ateliers stratégiques et d'événements VIP. En outre, les participants et leurs invités pourront découvrir la beauté des Pouilles (Italie) au cours d'excursions organisées dans toute la région visant à renforcer les relations, comprenant la fabrication de pâtes, la dégustation de vins, des visites en yachts, etc.

Les précédentes conférences ExpensiCons à Bora Bora et Maui ont accueilli des participants de PwC, Deloitte, BDO, CLA, Baker Tilly et EisnerAmper, ainsi que des orateurs de marque tels que Travis Kalanick, Uber ; René Lacerte, Bill.com ; Zach Nelson, NetSuite et Rod Drury, Xero.

Le concours « Gagnez votre place à ExpensiCon » se termine le 1er mars 2023 et les gagnants seront annoncés peu après. Commencez dés aujourd'hui – le temps presse !

Expensify est une super app de paiement qui permet aux particuliers et aux entreprises du monde entier de simplifier la gestion de leur argent. Plus de 12 millions de personnes utilisent les fonctionnalités gratuites d'Expensify, comprenant les cartes d'entreprise, le suivi des dépenses, le remboursement à compter du lendemain, la facturation, le paiement des factures, le paiement des salaires et la réservation de voyages en une seule application. Tout cela est gratuit. Que vous ayez une petite entreprise, que vous soyez à la tête d'une équipe ou que vous soyez chargé de comptes clients, Expensify vous facilite la tâche pour que vous puissiez consacrer plus de temps à l'essentiel.

