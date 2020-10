Experian : Crédit Suisse relève son objectif de cours

13/10/2020 | 10:51

Crédit Suisse réaffirme son opinion 'surperformance' sur Experian avec un objectif de cours relevé de 3450 à 3600 pence, dans le sillage d'estimations de BPA rehaussées pour le groupe irlandais de services marketing.



Dans sa note de recherche, le broker explique remonter ses hypothèses de BPA de 2-4% pour les exercices 2022-23, pour refléter une forte croissance dans le B2C (business to consumer) brésilien et nord-américain.



'Les multiples sont supérieurs aux moyennes historiques, mais dans un environnement de taux d'intérêt bas, ne reflètent toujours pas la croissance durable et à rentabilité élevée', juge Crédit Suisse, qui pointe notamment de 'vastes nouveaux marchés adressables'.



