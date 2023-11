(Alliance News) - Experian PLC a annoncé mercredi une hausse de ses bénéfices semestriels, grâce à une croissance régionale soutenue.

Pour le semestre qui s'est achevé le 30 septembre, la société de vérification de crédit à la consommation basée à Dublin a déclaré que le bénéfice avant impôts a augmenté de 48% pour atteindre 763 millions de dollars au cours du semestre clos le 30 septembre, contre 517 millions de dollars l'année précédente.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 5,2 % pour atteindre 3,42 milliards de dollars, contre 3,25 milliards de dollars l'année précédente, en raison d'une "bonne" croissance organique du chiffre d'affaires dans toutes les régions, avec une augmentation de 4 % en Amérique du Nord, de 11 % en Amérique latine, de 1 % au Royaume-Uni et en Irlande et de 8 % en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et dans la région Asie-Pacifique.

Experian a augmenté son dividende intérimaire de 5,8 % à 18,0 cents US, contre 17,0 cents US au premier semestre de l'exercice 2022.

Pour l'avenir, Experian a déclaré qu'elle continuerait à surveiller les tendances macroéconomiques, mais a affirmé qu'elle était "bien placée" pour gérer ses "risques de financement et autres risques commerciaux de manière satisfaisante". Elle a ajouté qu'elle continue de s'attendre à une croissance organique de l'ordre de 4 % à 6 % et à une " modeste augmentation des marges " pour l'exercice 2024, " le tout à taux de change constants et sur une base continue ".

Le directeur général, Brian Cassin, a déclaré : "Nous avons progressé dans toutes les régions et dans tous les secteurs : "Nous avons progressé dans toutes les régions et dans les services B2B et grand public. Cette croissance est due à l'étendue de notre portefeuille, à la contribution de nouveaux produits et à l'acquisition continue de nouveaux clients. Dans l'ensemble, nous mettons en œuvre avec succès notre stratégie de croissance, ce qui nous permet de continuer à bien gérer l'environnement macroéconomique."

Les actions d'Experian étaient en hausse de 5,7 % à 2 833,00 pence chacune à Londres mercredi matin.

Par Sabrina Penty, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.