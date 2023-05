Experian enregistre une croissance de son chiffre d'affaires annuel malgré une baisse de son bénéfice

(Alliance News) - Experian PLC a déclaré mercredi que la croissance dans toutes les régions a stimulé son chiffre d'affaires annuel, mais que des coûts plus élevés ont entraîné une baisse de son bénéfice.

L'entreprise de Dublin, spécialisée dans la vérification du crédit à la consommation, a déclaré que son chiffre d'affaires pour l'exercice clos le 30 mars était de 6,6 millions de dollars, soit une hausse de 4,8 % par rapport aux 6,3 millions de dollars de l'exercice 2022.

Experian a déclaré que les quatre régions ont contribué à la performance du chiffre d'affaires, avec une croissance organique du chiffre d'affaires de 7 % en Amérique du Nord et de 5 % au Royaume-Uni et en Irlande. La croissance organique du chiffre d'affaires pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, ainsi que pour l'Asie-Pacifique, a été de 3 %.

Le bénéfice avant impôt a baissé de 14 %, passant de 1,4 million USD à 1,2 million USD. Les charges d'amortissement et de dépréciation ont augmenté de 2,4 % pour atteindre 674 millions USD, contre 658 millions USD l'année précédente.

Experian a déclaré un deuxième dividende intérimaire de 37,75 cents US, en hausse de 5,6 % par rapport à 35,75 cents. Cela porte son dividende annuel pour 2023 à 54,75 cents, en hausse de 5,8 % par rapport aux 51,75 cents de 2022.

Pour l'avenir, Experian prévoit une nouvelle année de croissance grâce à la "résilience du portefeuille" et s'attend à une croissance organique du chiffre d'affaires de l'ordre de 4 à 6 %.

Le directeur général Brian Cassin a déclaré : "Nous avons enregistré des résultats très solides en 2023, reflétant une combinaison de nouveaux contrats, de nouveaux produits et d'expansion sur des marchés à plus forte croissance. Nous avons enregistré une croissance dans toutes les régions, dépassant dans de nombreux cas nos marchés sous-jacents de manière substantielle."

Les actions d'Experian étaient en baisse de 4,7 % à 2 612,00 pence chacune à Londres mercredi matin.

