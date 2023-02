Experian est "très satisfait" de l'issue de l'appel contre l'action de l'ICO

(Alliance News) - Le Bureau du commissaire à l'information du Royaume-Uni a déclaré qu'il examinerait l'opportunité de faire appel, suite à un jugement sur son action visant à exiger d'Experian PLC qu'elle modifie la manière dont elle traite les données personnelles.

Le jugement a soutenu certains aspects de la décision de l'ICO, tout en autorisant l'appel d'Experian dans d'autres domaines.

Experian a déclaré qu'elle était "très satisfaite" du résultat et qu'elle restait profondément engagée en faveur de la transparence, de la protection de la vie privée et de l'aide aux consommateurs pour mieux comprendre et contrôler l'utilisation de leurs données.

Le tribunal a estimé, à l'appui de l'ICO, qu'Experian n'avait pas traité les données personnelles de plus de cinq millions de personnes de manière transparente, équitable ou légale, car elle n'avait pas informé ces personnes qu'elle traitait leurs données à des fins de marketing direct.

Mais l'ICO a déclaré que le tribunal de première instance avait rejeté son point de vue selon lequel l'avis de confidentialité d'Experian n'était pas transparent, et que l'utilisation des données de référence de crédit à des fins de marketing direct était injuste.

Stephen Bonner, commissaire adjoint de l'ICO, a déclaré : "L'industrie des agences de référence de crédit détient des données sur presque chaque adulte au Royaume-Uni.

"Les informations sont triées, échangées, profilées et améliorées pour fournir des services de marketing direct, et ce processus doit se dérouler conformément à la loi et de manière ouverte et honnête.

"Depuis que nous avons commencé notre travail avec les agences de référence de crédit, nous avons vu des entreprises apporter des changements significatifs pour améliorer la façon dont elles respectent les droits des personnes en matière d'information, notamment en étant plus claires dans la façon dont les données sont utilisées."

Une déclaration placée sur le site Web de l'ICO indique : "L'ICO fera le point sur le jugement d'aujourd'hui et examinera attentivement les prochaines étapes, notamment l'opportunité de faire appel."

L'OIC a précédemment émis un avis d'exécution à Experian Ltd en octobre 2020, après une enquête de deux ans.

Experian a déclaré à l'époque qu'elle n'était pas d'accord avec la décision de l'OIC et qu'elle avait l'intention de faire appel.

Jose Luiz Rossi, directeur général d'Experian UK & Ireland, a déclaré lundi : "La décision rendue aujourd'hui par le First-Tier Tribunal annule substantiellement l'avis d'exécution émis par l'ICO contre Experian en 2020.

"Elle représente un développement bienvenu pour les consommateurs, les petites entreprises et les organisations caritatives à travers le Royaume-Uni qui comptent sur les services fournis par Experian.

"Le Tribunal a constaté, contrairement à la notice d'application de l'ICO, que la grande majorité de nos pratiques répondent aux exigences du GDPR, y compris la transparence que nous fournissons aux consommateurs par le biais de notre notice d'information des agences de référence de crédit et de notre portail d'information des consommateurs. Nous sommes très heureux de ce résultat.

"Nous saluons également la clarification concernant la fourniture de notifications aux personnes dont les données sont collectées uniquement à partir de registres publics, qui représentent un très faible pourcentage de notre base de données marketing au Royaume-Uni. Nous allons intégrer cela dans nos processus conformément à l'exigence de temps du tribunal.

"Nous partageons les objectifs de l'ICO sur la nécessité d'assurer la transparence, de préserver la vie privée et de veiller à ce que les consommateurs aient le contrôle de leurs données.

"Comme nous l'avons déclaré tout au long de cette procédure, nous restons profondément attachés à la transparence, à la sauvegarde de la vie privée et à l'aide aux consommateurs pour mieux comprendre et contrôler l'utilisation de leurs données."

L'ICO a précédemment constaté que des millions d'adultes au Royaume-Uni étaient susceptibles d'être affectés par un traitement de données "invisible".

Elle a déclaré que le traitement avait été invisible parce que les gens ne savaient pas qu'une organisation collectait et utilisait leurs données personnelles.

