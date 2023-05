Experian prévoit une croissance de son chiffre d'affaires annuel grâce à une demande stable

La société britannique Experian Plc, spécialisée dans les données de crédit, a déclaré mercredi qu'elle prévoyait une croissance organique annuelle de son chiffre d'affaires comprise entre 4 et 6 %, grâce à une demande soutenue de la part des entreprises et des consommateurs.

Les analystes s'attendaient à ce que la société prévoie une croissance de son chiffre d'affaires d'environ 5,8 %, selon les estimations compilées par la société.

Experian a bénéficié du fait que les créanciers britanniques recherchent davantage de données sur les finances de leurs clients potentiels et existants, dans un contexte d'inflation toujours élevée.

Les principaux clients d'Experian sont les banques, les créanciers non traditionnels et les compagnies d'assurance, qui utilisent ses rapports et scores de crédit pour analyser et prendre des décisions concernant le risque de crédit, la prévention de la fraude et les conditions de prêt.

Pour l'exercice clos le 31 mars, le bénéfice avant impôt d'Experian a chuté de 19 % pour atteindre 1,17 milliard de dollars, alors que le chiffre d'affaires organique a augmenté de 7 % pour atteindre 6,59 milliards de dollars. (Reportage d'Eva Mathews à Bengaluru ; rédaction de Subhranshu Sahu)