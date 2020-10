Experian : soutenu par un relèvement de broker

05/10/2020 | 11:52

Experian gagne 2% à Londres, avec le soutien de Morgan Stanley qui relève sa recommandation sur le titre du groupe de services marketing de 'pondérer en ligne' à 'surpondérer', avec un objectif de cours rehaussé de 2820 à 3330 pence.



'L'activité durant la Covid s'est montrée résiliente et les tendances de croissance structurelle se sont encore accélérées', note le broker, ajoutant que les perspectives B2C (business to consumers) sont encore plus favorables que ce qu'il anticipait initialement.



'L'action reste onéreuse, comme toujours, mais nous estimons que l'idée d'attendre pour pouvoir profiter d'une rechute du cours de Bourse a rarement fonctionné', juge en outre Morgan Stanley dans le résumé de sa note de recherche.



