* EXPERIAN PLC - EXPERIAN VA ACQUÉRIR ILLION EN ANZ
* EXPERIAN : TRANSACTION PROPOSÉE POUR UN MONTANT MAXIMUM DE 820 MILLIONS DE DOLLARS AUSTRALIENS
* EXPERIAN : LA CONTREPARTIE SERA FINANCÉE PAR LES LIQUIDITÉS EXISTANTES D'EXPERIAN
* EXPERIAN : L'ACQUISITION SERA FINANCÉE PAR LES LIQUIDITÉS EXISTANTES D'EXPERIAN
* EXPERIAN : AU COURS DE LA PREMIÈRE ANNÉE DE PROPRIÉTÉ, NOUS PRÉVOYONS QUE L'ACQUISITION AUGMENTERA LE REVENU DE 175 millions de dollars australiens environ Texte source pour Eikon : Plus d'informations sur l'entreprise :