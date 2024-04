Le groupe de données de crédit Experian a déclaré jeudi qu'il avait accepté d'acquérir son homologue illion pour un montant maximum de 820 millions de dollars australiens (542,10 millions de dollars), afin de s'implanter sur un marché en pleine croissance en Australie et en Nouvelle-Zélande.

La banque centrale australienne a déclaré en décembre qu'elle envisageait une série de nouvelles réglementations pour le système de paiement afin d'ouvrir l'utilisation des portefeuilles mobiles, de rendre les coûts plus transparents et de permettre aux détaillants d'imposer des frais supplémentaires sur les services "acheter maintenant-payer plus tard".

L'Australie est le cinquième pays d'opération d'Experian en termes de revenus, et la société a déclaré que les réformes de la banque centrale ont "renforcé l'appétit" pour les outils analytiques et les services axés sur les données et ont contribué à élargir l'opportunité de son marché adressable.

"Une série de réformes réglementaires en Australie ont introduit des données (positives) complètes et des services de données ouvertes et ont élargi l'éventail des actifs de données, des scores et des aperçus analytiques adoptés par les banques et autres institutions", a déclaré Experian.

Les principaux clients de l'entreprise sont les banques, les prêteurs non traditionnels et les compagnies d'assurance, qui utilisent ses rapports et scores de crédit pour analyser et prendre des décisions concernant le risque de crédit, la prévention de la fraude et les conditions de prêt pour leurs clients.

Experian financera l'acquisition d'illion au moyen de ses liquidités existantes et prévoit que l'opération se traduira par un chiffre d'affaires supplémentaire d'environ 175 millions de dollars australiens au cours de la première année de détention.

Experian a publié des résultats positifs pour le troisième trimestre en janvier et a également fait part de son intérêt pour l'expansion de ses activités en Amérique latine, en pleine croissance, afin de compenser les faiblesses du marché du crédit aux États-Unis et au Royaume-Uni.

