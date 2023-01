Le chiffre d'affaires trimestriel d'Experian augmente, dopé par l'Amérique latine

(Alliance News) - Experian PLC a déclaré mardi avoir réalisé une performance financière au troisième trimestre conforme aux attentes, grâce à de nouveaux produits, à la conquête de nouvelles affaires et à l'expansion de la consommation.

Le vérificateur de crédit à la consommation a déclaré que la croissance organique des revenus au cours des trois mois se terminant le 31 décembre était de 6% par rapport à l'année précédente, et que la croissance totale des revenus était de 7%.

L'augmentation des revenus est due à une croissance de 16% en Amérique latine et de 5% en Amérique du Nord. Pendant ce temps, au Royaume-Uni et en Irlande, le revenu organique trimestriel a augmenté de 6 %, tandis que le revenu de la région Europe, Moyen-Orient, Afrique et Asie-Pacifique a augmenté de 1 %.

Pour le revenu total aux taux de change réels, l'Amérique latine a augmenté de 21 % et l'Amérique du Nord de 5 %, tandis que le revenu du Royaume-Uni et de l'Irlande a diminué de 7 %, dans un contexte de baisse de 10 % du revenu de la région EMEA & Pacifique.

Experian a déclaré qu'en Amérique latine, elle a bénéficié d'acquisitions dans le domaine des services aux consommateurs et de nouveaux bureaux au Chili et au Panama, dans le cadre d'une croissance du chiffre d'affaires interentreprises de 11 % dans la région.

L'Amérique du Nord constitue 68% du chiffre d'affaires de la société, l'Amérique latine 14%, le Royaume-Uni et l'Irlande 12% et la région EMEA & Pacifique 6%.

"Alors que les pressions sur l'économie mondiale sont susceptibles de se poursuivre pendant un certain temps, nous prévoyons de rester résilients, soutenus par la mise en œuvre de notre stratégie de croissance et la croissance des flux de revenus contracycliques", a-t-il déclaré.

Pour l'exercice 2023, qui se termine le 31 mars, Experian a laissé ses prévisions de revenus inchangées, à savoir une croissance comprise entre 8 % et 10 %.

L'entreprise publiera ses résultats pour l'exercice 2023 le 17 mai.

L'action Experian était en baisse de 1,0% à 2 926,00 pence l'unité à Londres mardi matin.

Par Tom Budszus, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.