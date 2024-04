(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées jeudi et qui n'ont pas été rapportées séparément par Alliance News :

----------

Xeros Technology Group PLC - Développeur de technologies de blanchisserie basé à Rotherham, Angleterre - Annonce un placement et une souscription pour lever 4,5 millions de livres sterling, et placera 300 millions et 833 332 actions respectivement, à un prix d'émission de 1,5 pence chacun. En outre, l'entreprise a l'intention de donner aux actionnaires qui ne participent pas au placement la possibilité de souscrire jusqu'à 66,7 millions d'actions nouvelles, par le biais d'une offre au détail visant à lever jusqu'à 1,0 million de livres sterling. Les actions offertes aux particuliers seront également proposées à un prix d'émission de 1,5 pence chacune.

----------

Shanta Gold Ltd - Producteur d'or en Afrique de l'Est - Annonce que les actionnaires ont voté en faveur de son rachat par Saturn Resources Ltd. déclare que lors de la réunion du tribunal et de l'assemblée générale qui se sont tenues plus tôt aujourd'hui, le nombre requis d'actionnaires votant pour le plan a voté en faveur de la résolution visant à approuver le plan lors de la réunion du tribunal, tout comme les actionnaires de Shanta lors de l'assemblée générale. L'acquisition, qui reste soumise à la satisfaction ou à la levée d'autres conditions, devrait être effective au cours du premier semestre de cette année.

----------

Anglo American PLC - société minière diversifiée basée à Londres - déclare que sa filiale, Anglo American Capital PLC, a fixé le prix d'une émission d'obligations de premier rang à 5,75 % d'un montant de 1,00 milliard d'USD, à échéance 2034, ainsi que d'obligations de premier rang à 6,00 % d'un montant de 500,0 millions d'USD, à échéance 2054. Les deux obligations seront émises par Anglo American Capital et garanties par Anglo American. L'offre devrait être réglée vendredi et le produit net sera utilisé pour les besoins généraux de l'entreprise.

----------

Experian PLC - société de vérification du crédit à la consommation basée à Dublin - signe un accord pour acheter illion Australia Pty Ltd pour un montant total de 820 millions de dollars australiens, payable à l'achèvement de la transaction. L'acquisition est soumise à l'examen réglementaire de l'autorité de la concurrence en Australie, qui, selon Experian, devrait être achevé au cours du second semestre de cette année. Au cours de la première année complète de propriété, Experian prévoit que l'acquisition ajoutera un chiffre d'affaires de 175 millions de dollars australiens et un bénéfice de référence avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de 65 millions de dollars australiens.

----------

Gunsynd PLC - investit dans des entreprises et des projets dans les secteurs des ressources naturelles, des sciences de la vie et des boissons - vend 32 040 GBP d'actions dans l'entreprise détenue Charger Metals NL, 74 320 GBP d'actions dans l'entreprise détenue Pacific Nickel Mines Ltd, et 128 685 GBP d'actions dans l'entreprise détenue Rincon Resources Ltd.

----------

Union Jack Oil PLC - Société pétrolière et gazière basée à Bath, au Royaume-Uni et aux États-Unis - déclare que ses actions ont été approuvées pour être négociées sur le marché OTCQB Venture Market aux États-Unis et qu'elles commenceront à être négociées à l'ouverture du marché jeudi sous le symbole UJOGF. Elle estime que cette double cotation offrira des avantages accrus aux investisseurs, notamment un accès simple à la cotation pour les investisseurs basés aux États-Unis, et "une liquidité accrue grâce à un bassin géographique plus large d'investisseurs potentiels".

----------

Par Holly Beveridge, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.