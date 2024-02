Experience Co Limited est une société de tourisme d'aventure basée en Australie. L'entreprise propose des expériences d'aventure telles que le saut en parachute en tandem, des expériences indigènes et des visites de la Grande Barrière de Corail. La société possède de nombreux sites en Australie et en Nouvelle-Zélande. Elle propose notamment des sauts en parachute, des excursions d'une journée sur les îles, des excursions dans les récifs, des excursions dans la forêt tropicale, des expériences de plusieurs jours et des parcours d'accrobranche et de tyrolienne. Ses segments comprennent le parachutisme et les expériences d'aventure. Le secteur du parachutisme comprend les sauts en tandem et les produits connexes, ainsi que les activités auxiliaires de maintenance d'aéronefs. Le segment "Adventure Experiences" comprend des activités de plongée et de snorkeling sur les récifs et des excursions dans la forêt tropicale à partir de Cairns et de Port Douglas, dans la région tropicale du Queensland du Nord. Ce segment comprend également le Wild Bush Luxury, le Maria Island Walk et le Treetops Adventure. Elle gère 14 zones de saut en parachute en Australie et trois en Nouvelle-Zélande. Ses marques comprennent Calypso Low Isles, Daintree Tours et d'autres.

Secteur Loisirs et détente