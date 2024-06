ExpertAi SpA, anciennement Expert System SpA, est une société italienne active dans l'industrie du logiciel. La société fournit des services de gestion de documents avec analyse linguistique et compréhension du sens. Elle fournit des logiciels d'application pour divers secteurs. En outre, elle se concentre sur quelques secteurs d'activité stratégiques, tels que la banque, l'assurance, l'édition et les médias, la défense et le renseignement, les soins de santé et l'industrie pharmaceutique, ainsi que l'énergie. Le portefeuille de produits de la société comprend Cogito Semantic Tagger, Cogito Studio, Cogito Answers, Cogito Discover, Cogito Categorization Platform, Cogito Search Explore Engine, Cogito Intelligence API, Cogito Intelligence Platform et Cogito Technology. Les produits de la société sont conçus pour l'indexation et la recherche sémantiques, la catégorisation automatique d'informations non structurées, la veille marketing et commerciale et la veille open source, l'extraction d'entités pertinentes et le service client avancé.

Secteur Logiciels