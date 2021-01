Expert System S p A : Le groupe HX optimise le processus de souscription avec expert.ai

La division Howden Group, accréditée par le Lloyd's et spécialisée dans l'analyse de données, a sélectionné expert.ai for Insurance pour améliorer l'examen des demandes de nouvelles polices.

HX, la division d'analyse de données et de services digitaux de Howden Group Holdings, a annoncé un partenariat avec expert.ai pour améliorer ses services d'analyse de données. En s'appuyant sur expert.ai for Insurance, HX rationalise l'extraction de données à partir de l'historique des demandes et celles en cours afin d'améliorer l'analyse des polices, identifier les risques, tendances et signaux faibles, et soutenir l'innovation en matière de services et de produits.

'Nous avons enregistré une demande record pour l'ensemble de nos services alors que le marché de l'assurance réagissait à la pandémie, et nous étions déjà solidement positionnés pour faire progresser la digitalisation', a déclaré David Crompton, responsable de l'assurance des données chez HX. 'Notre offre se distingue par les solutions les plus innovantes et les plus orientées résultats comme celles fournies par expert.ai, ce qui nous a donné un avantage concurrentiel immédiat sur d'autres solutions moins développées sur le marché. Grâce à leurs capacités uniques en compréhension du langage naturel (NLP/NLU), nous sommes en mesure d'améliorer nos services digitaux pour nos clients tout en assurant un retour sur investissement et des résultats commerciaux tangibles'.

La souscription optimisée fournie par expert.ai s'aligne avec la mission de HX qui consiste à aider les assureurs, les réassureurs, les entreprises et les courtiers à optimiser leurs ressources et à débloquer de nouvelles opportunités grâce à une meilleure connaissance des données.

Expert.ai for Insurance automatise la lecture et l'analyse des contrats en s'appuyant sur la compréhension du langage naturel (NLU) pour comprendre en profondeur le sens des mots dans leur contexte, comme le ferait un souscripteur senior, mais à grande échelle. Ce faisant, la solution rationalise l'extraction des paramètres clés des polices à partir des soumissions historiques disponibles sur la marketplace de Lloyd's.

Pour rendre l'extraction des paramètres plus facile, plus rapide, plus précise et plus complète, plus de 70 concepts différents ont été identifiés, permettant aux clients de HX d'obtenir un avantage concurrentiel en accédant facilement à de nouvelles informations et tendances, à la personnalisation des produits et aux signaux faibles de risques.

'Dans le secteur des assurances, la pandémie COVID-19 a accéléré la nécessité de développer une approche plus durable et plus centrée sur le client. L'intelligence artificielle s'avère être un élément clé dans la transition de la détection et réparation vers la prévision et prévention', a déclaré Ian McLoughlin, responsable du développement commercial chez expert.ai. 'Nous sommes honorés que HX ait choisi expert.ai pour optimiser l'analyse de données et ses coûts de déploiement pour la souscription'.

À propos de HX

HX est la division dédiée aux données, à l'analyse et au conseil de Howden Group Holdings, un groupe d'assurance basé à Londres et détenu par ses employés, fondé en 1994. Le groupe, qui comprend également Howden Broking and l'entreprise de souscription DUAL, opère en Europe, en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient, en Amérique latine, aux États-Unis, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Pour plus d'informations sur HX, visitez le site https://www.hxinsurtech.com/.