Expert System S p A : .ai crée un partenariat avec Ethicaline et Open People Factory pour proposer une offre complète contre la fraude et la corruption

Expert.ai crée un partenariat avec Ethicaline et Open People Factory pour proposer une offre complète contre la fraude et la corruption

Expert.ai lance une offre packagée pour lutter contre la fraude et la corruption en partenariat avec Ethicaline et Open People Factory. Celle-ci a été présentée le 26 novembre dernier lors d'un webinar sur « L'IA appliquée à la Due Diligence et la gestion des risques de fraude et de corruption » avec les véritables enjeux - aussi divers soient-ils - autour de la Due Diligence sur les Tiers et de la gestion des risques.

Une alliance tricéphale pour une offre attendue sur le marché

Ethicaline, cabinet de conseil spécialisé en Compliance et Investigations, Open People Factory, écosystème orienté Data Centric pour donner du sens aux données et Expert.ai, première plateforme d'intelligence artificielle pour la compréhension du langage naturel se sont associés pour lancer une offre complète dédiée à la gestion des risques liés à la fraude et la corruption au sein des entreprises de tous les secteurs. Cette offre couvre tous les aspects de la gestion des risques, incluant la conformité règlementaire, la veille informationnelle, l'évaluation des risques liés aux entreprises tierces, la prévention et la détection des signaux faibles d'activités frauduleuses.

« Les réglementations françaises et étrangères en matière de fraude et de corruption demandent une vigilance constante de la part des entreprises sur de potentielles infractions, dont les impacts légaux, pénaux, financiers et réputationnels peuvent être particulièrement importants. Dans le contexte actuel, la tentation de prendre des raccourcis règlementaires pour répondre aux besoins économiques peut être forte. Les directions Conformité, Audit et Contrôle Interne doivent redoubler d'efforts dans la prévention, la détection et l'investigation des anomalies internes. C'est pourquoi il nous semble judicieux de lancer une offre conjointe pour répondre à ces nouveaux besoins du marché » explique Jean-Jacques Quang, Directeur Associé d'Ethicaline.

Les co-auteurs, experts dans leur domaine respectif, ont conjointement développé une solution basée sur la plateforme technologique COGITO Intelligence Platform d'expert.ai - appliquée à la détection de signaux faibles en matière de fraude et de corruption.

« Notre objectif chez Open People Factory est de fournir à nos clients les solutions et services qui répondent le mieux à leurs besoins et dont ils peuvent tirer le maximum de bénéfices » affirme Pierre Moyen, Lead Digital Enterprise Architect chez Open People Factory. « Ce partenariat avec Ethicaline et expert.ai nous permet de leur proposer une expertise autour de la donnée associée à une technologie d'IA performante, reconnue et éprouvée. »

Cette nouvelle offre, disponible dès à présent, permettra aux départements Conformité, Audit et Contrôle des organisations de :

analyser et croiser automatiquement les données de multiples sources internes et externes,

détecter les signaux faibles d'activités frauduleuses, de manière continue et à l'échelle internationale,

alerter les fonctions de contrôle pour leur permettre d'agir rapidement.

« Le levier de l'Intelligence Artificielle appliquée à la compréhension de données non-structurées va fournir un outil d'aide à la décision aux activités de contrôle et de détection ainsi que palier partiellement aux travaux réalisés in-situ auparavant. Notre technologie sera à même d'automatiser la détection de signaux faibles en matière de faits de fraude et corruption. Et ce, de manière continue et sur un périmètre mondial. Les alertes seront remontées auprès des fonctions de contrôle, charge à elles d'analyser, d'investiguer et d'agir auprès d'opérationnels pour y remédier dans les plus brefs délais » conclut Alain Biancardi, Vice Président Sales & Marketing chez expert.ai.

A propos d'Ethicaline

Ethicaline est une société dont les salariés sont des professionnels en Compliance, Investigations, experts de la Conformité, conjuguant une double compétence : expérience opérationnelle en conformité, traitant des alertes et les investigations associées ; expertise en cabinet de conseil, spécialisé dans le déploiement de dispositifs de conformité aux réglementations Sapin 2, FCPA, UKBA. Ethicaline a mis en oeuvre des dispositifs de conformité pour la prévention et la détection de conflits d'intérêt, fraude, collusion et corruption d'agents, au sein de grands groupes français et internationaux.

Pour plus d'informations sur https://ethicaline.fr/

A propos d'Open People Factory

Open People Factory est cabinet de conseil opérationnel se positionnant au niveau tactique, à l'interface entre la stratégie et l'opérationnel aux différentes étapes de la création de valeur. Open People Factory a centré son Business Model sur la mise en œuvre d'une plateforme d'intermédiation « multi-face » rendant possible une coopération efficace entre une communauté d'experts et le monde des entreprises. La société crée de la valeur en développant un écosystème organisé en Intelligence Collective, de forme « Connect and Collaborate », sur la base d'un contrat collectif, avec pour objectif de valoriser la diversité des connaissances et des compétences, de produire des démarches créatives et productives, de répondre aux nouveaux défis des entreprises, et faciliter les interventions dans des projets innovants. Open People Factory associe des cultures, des compétences à la frontière de multiples disciplines interdépendantes, à organiser selon le contexte, qu'il faut décloisonner, avec des expertises souvent absentes des cabinets de conseils, intégrateurs et architectes SI.

Pour plus d'informations sur https://openpeoplefactory.tech/