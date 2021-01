Expert System S p A : .ai lance l'offre commerciale de son API NL pour faciliter le déploiement à grande échelle d'applications basées sur la compréhension du langage naturel

Expert.ai présente la version commerciale de son API de langage naturel (NL) disponible sur le cloud et lance le tout premier hackathon 'NL & Text Analytics API' basé sur le graphe de connaissances et la désambiguïsation d'expert.ai.

Expert.ai a annoncé aujourd'hui le lancement d'options commerciales pour son API NL. Basée sur la technologie d'expert.ai qui imite la capacité humaine à comprendre le langage et les informations textuelles complexes, l'API NL d'expert.ai fournit une analyse linguistique avancée prête à l'emploi, pour aider les développeurs et les data scientists à réduire les coûts de développement et augmenter la productivité, tout en optimisant leurs applications de traitement du langage naturel (NLP).

L'introduction de l'offre commerciale s'appuie sur le modèle freemium, disponible depuis Novembre dernier, pour donner aux utilisateurs la possibilité d'étendre leur utilisation de l'API NL d'expert.ai et de faire évoluer leurs applications, qu'elles soient autonomes ou intégrées dans les processus d'IA existants de leur entreprise, en prenant en charge de plus grands volumes de données.

'Mettre notre technologie à la disposition d'un public plus large via une API a ouvert de nouvelles possibilités pour une grande variété de cas d'usage qui nécessitent une compréhension du langage naturel', a déclaré Marco Varone, CTO d'expert.ai. 'Nous nous engageons pleinement à continuer à proposer des versions gratuites de nos fonctionnalités d'IA tout en offrant des options commerciales pour soutenir des projets plus importants avec un haut niveau d'efficacité et de précision, que seules des fonctionnalités avancées de NL peuvent offrir'.

Les fonctionnalités de l'API NL d'expert.ai comprennent des outils d'analyse linguistique, des taxonomies intégrées pour la classification et l'analyse de sentiment. En résolvant la complexité associée au langage, elle aide le développement d'applications basées sur le traitement de contenus en langage naturel et de données non structurées (contrats, bases de données internes, articles de presse, articles universitaires, courriels du service clientèle, polices d'assurance, rapports médicaux, etc.) qui ne sont généralement pas analysées parce que c'est inefficace ou sont analysées manuellement, ce qui est coûteux.

Concrètement, l'API NL d'expert.ai apporte de la valeur dans de nombreux domaines tels que la catégorisation des articles en fonction des sujets, l'amélioration de l'indexation et des résultats des moteurs de recherche, l'analyse du sentiment dans les courriers électroniques, ou encore l'extraction d'informations, d'entités, de concepts et d'événements à partir de tout texte non structuré (documents, courriels, articles, etc.).

Pour plus d'informations sur les fonctionnalités de l'API NL : https://www.expert.ai/fr/produits/api-nl/

Pour plus d'informations sur les tarifs : https://policies.expert.ai/nlapi/pricing/

Un hackathon pour découvrir l'API NL d'expert.ai

L'offre commerciale de l'API NL d'expert.ai débute avec le tout premier hackathon 'Natural Language & Text Analytics API' qui offre la possibilité de créer une application d'intelligence artificielle en utilisant l'API NL d'expert.ai - en tirant parti des capacités uniques du graphe de connaissances et de la désambiguïsation d'expert.ai.

Il n'y a pas de frais d'inscription pour le hackathon. La période d'inscription s'étend jusqu'au 22 février 2021. Les gagnants seront annoncés le 15 mars 2021, avec des prix d'une valeur totale de 10 000 dollars, dont 5 000 $ pour la première place ; 2 500 $ pour la deuxième place ; 1 000 $ pour la troisième place ; et trois prix de 500 $ pour une mention honorable.

'Nous sommes très heureux d'accueillir notre premier hackathon', a déclaré Andrea Belli, responsable de la R&D chez expert.ai. 'Nous voyons le grand potentiel de notre API NL en offrant une solution plus accessible et plus facile pour alimenter de nouvelles applications d'IA avec des capacités avancées autour du langage. Nous sommes impatients d'interagir avec tous les niveaux de compétences et toutes les équipes pour relever les défis posés par les données non structurées et identifier de nouvelles façons d'améliorer leurs processus'.

Toutes les informations sur le hackathon d'expert.ai sont disponibles sur le site de Devpost.