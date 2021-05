Explos Produits Chim : EPC – Note d'opération n°21-155 12/05/2021 | 21:18 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires SOCIETE ANONYME D'EXPLOSIFS ET DE PRODUITS CHIMIQUES Société anonyme à conseil d'administation au capital de 5.220.400 euros Siège social : Tour Initiale, 1 Terrasse Bellini, CS 70222, 92935 Paris La Défense 542 037 361 RCS Nanterre NOTE D'OPÉRATION Mise à la disposition du public à l'occasion de l'admission sur le marché réglementé d'Euronext Paris de 391.991 actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale de 3,10 euro chacune (les « Actions Nouvelles ») de la Société Anonyme d'Explosifs et de Produits Chimiques, qui seront émises en représentation des 29.473 parts de fondateur, sans valeur nominale, de la Société dont la conversion en actions a été décidée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, le 22 avril 2021. Le prospectus est composé d'une note d'opération, d'un résumé et du document d'enregistrement universel approuvé par l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF ») le 16 février 2021 sous le numéro R.21-003 (le « Document d'Enregistrement Universel »), ainsi que d'un premier amendement au Document d'Enregistrement Universel approuvé par l'AMF le 12 mai 2021 sous le numéro R.21-020 (l' « Amendement » et ces documents sont désignés ensemble le « Prospectus »). Le Prospectus a été approuvé par l'AMF, en sa qualité d'autorité compétente pour l'application des dispositions du règlement (UE) n°2017/1129. L'AMF a approuvé ce prospectus après avoir vérifié que les informations qu'il contient sont complètes, cohérentes et compréhensibles. Le prospectus porte le numéro d'approbation suivant : 21-155 Le Prospectus est valide jusqu'à la date d'admission aux négociations des Actions Nouvelles, soit jusqu'au 26 mai 2021, et devra, pendant cette période et dans les conditions de l'article 23 du règlement (UE) 2017/1129, être complété par un supplément au prospectus en cas de faits nouveaux significatifs ou d'erreurs ou inexactitudes substantielles. Cette approbation ne doit pas être considérée comme un avis favorable sur l'émetteur et sur la qualité des titres financiers faisant l'objet du Prospectus. Les investisseurs sont invités à procéder à leur propre évaluation quant à l'opportunité d'investir dans les titres financiers émis par la Société. Des exemplaires du prospectus sont disponibles sans frais au siège social de la Société, Tour Initiale, 1 Terrasse Bellini, 92935 Paris La Défense Cedex, sur son site Internet (www.epc-groupe.com)et sur le site internet de l'AMF (www.amf-france.org). TABLE DES MATIERES 1. PERSONNES RESPONSABLES, INFORMATIONS PROVENANT DE TIERS, RAPPORTS D'EXPERTS ET APPROBATION DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE ................................................ 12 1.1. RESPONSABLE DU PROSPECTUS ............................................................................................. 12 1.2. ATTESTATION DE LA PERSONNE RESPONSABLE .............................................................. 12 1.3. RESPONSABLE DE L'INFORMATION FINANCIERE ............................................................ 12 1.4. INFORMATIONS PROVENANT D'UN TIERS........................................................................... 12 1.5. CONTROLE DU PROSPECTUS.................................................................................................... 13 2. FACTEURS DE RISQUES ........................................................................................................................... 14 3. INFORMATIONS ESSENTIELLES ........................................................................................................... 15 3.1. DECLARATION SUR LE FONDS DE ROULEMENT NET ...................................................... 15 3.2. CAPITAUX PROPRES ET ENDETTEMENT.............................................................................. 15 3.3. INTERETS DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES PARTICIPANT A L'OPERATION ................................................................................................................................ 16 3.4. RAISONS ET CONTEXTE DE L'OPERATION.......................................................................... 16 4. INFORMATIONS SUR LES VALEURS MOBILIERES DEVANT ETRE ADMISES A LA NEGOCIATION ............................................................................................................................................ 18 4.1. NATURE, CATEGORIE ET DATE DE JOUISSANCE DES ACTIONS ADMISES A LA NEGOCIATION ............................................................................................................................... 18 4.2. DROIT APPLICABLE ET TRIBUNAUX COMPETENTS......................................................... 19 4.3. FORME ET INSCRIPTION EN COMPTE DES ACTIONS DE LA SOCIETE ....................... 19 4.4. DEVISE DANS LAQUELLE L'AUGMENTATION DE CAPITAL A LIEU ............................ 20 4.5. DROITS ATTACHES AUX ACTIONS.......................................................................................... 20 4.6. AUTORISATIONS ........................................................................................................................... 21 4.7. DATE PREVUE DU REGLEMENT-LIVRAISON DES ACTIONS........................................... 26 4.8. RESTRICTIONS A LA LIBRE NEGOCIABILITE DES ACTIONS DE LA SOCIETE ......... 26 4.9. REGLEMENTATION FRANÇAISE EN MATIERE D'OFFRES PUBLIQUES ...................... 26 4.9.1. Offre publique obligatoire.................................................................................................................. 26 4.9.2. Offre publique de retrait et retrait obligatoire .................................................................................... 26 4.10. OFFRES PUBLIQUES D'ACHAT INITIEES PAR DES TIERS SUR LE CAPITAL DE LA SOCIETE DURANT LE DERNIER EXERCICE ET L'EXERCICE EN COURS ................... 26 4.11. RETENUE A LA SOURCE SUR LES REVENUS DES ACTIONS DE LA SOCIETE ............ 27 4.12. INCIDENCE POTENTIELLE SUR L'INVESTISSEMENT D'UNE RESOLUTION AU TITRE DE LA DIRECTIVE 2014/59/UE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL ............ 27 4.13. IDENTITE ET COORDONNEES DE L'OFFREUR DES VALEURS MOBILIERES ET/OU DE LA PERSONNE QUI SOLLICITE LEUR ADMISSION A LA NEGOCIATION, S'IL NE S'AGIT PAS DE L'EMETTEUR .................................................................................................... 27 5. CONDITIONS DE L'OPERATION ............................................................................................................ 28 5.1. CONDITIONS DE L'OPERATION ET CALENDRIER PREVISIONNEL .............................. 28 5.1.1. Conditions de l'Opération.................................................................................................................. 28 5.1.2. Montant de l'émission........................................................................................................................ 29 5.1.3. Procédure et période de l'Offre.......................................................................................................... 30 5.1.4. Révocation et suspension de l'Offre .................................................................................................. 30 5.1.5. Réduction des ordres.......................................................................................................................... 30 5.1.6. Nombre minimal ou maximal d'actions sur lequel peut porter un ordre ........................................... 30 5.1.7. Révocation des ordres ........................................................................................................................ 30 5.1.8. Versements des fonds et modalités de délivrance des Actions Offertes ............................................ 30 5.1.9. Publication des résultats de l'Offre .................................................................................................... 30 5.2. PLAN DE DISTRIBUTION ET ALLOCATION DES VALEURS MOBILIERES ................... 30 2 5.2.1. Catégorie d'investisseurs potentiels - Pays dans lesquels l'Offre sera ouverte - Restrictions applicables à l'Offres ......................................................................................................................... 30 5.2.2. Intention de souscription des principaux actionnaires de la Société ou des membres de ses organes d'administration, de direction ou surveillance ou de quiconque entendrait passer un ordre de souscription de plus de 5% ................................................................................................................ 30 5.2.3. Informatins pré-allocation.................................................................................................................. 30 5.2.4. Notification aux souscripteurs ........................................................................................................... 30 5.3. FIXATION DU PRIX DE SOUSCRIPTION ................................................................................ 31 5.3.1. Prix de de souscription (taux de conversion) ..................................................................................... 31 5.3.2. Procédure de publication du Prix de l'Offre et des modifications des paramètres de l'Offre ............ 31 5.3.3. Restrictions ou suppression du droit préférentiel de souscription...................................................... 31 5.3.4. Disparité de prix................................................................................................................................. 31 5.4. PLACEMENT ET GARANTIE ...................................................................................................... 31 5.4.1. Coordonnées des Chefs de File et Teneurs de Livre Associés........................................................... 31 5.4.2. Coordonnées de l'établissement en charge du service des titres, du service financier et dépositaire 31 5.4.3. Garantie.............................................................................................................................................. 31 5.4.4. Engagements de conservation ............................................................................................................ 31 5.4.5. Date de signature du Contrat de Placement et de règlement-livraison des Actions Offertes ............. 31 6. ADMISSION A LA NEGOCIATION ET MODALITES DE NEGOCIATIONS.................................... 32 6.1. ADMISSION A LA NEGOCIATION ............................................................................................. 32 6.2. PLACE DE COTATION.................................................................................................................. 32 6.3. OFFRE CONCOMITTANTE D'ACTIONS .................................................................................. 32 6.4. CONTRAT DE LIQUIDITE............................................................................................................ 32 6.5. STABILISATION ............................................................................................................................. 34 6.6. CLAUSE D'EXTENSION................................................................................................................ 34 6.7. OPTION DE SURALLOCATION .................................................................................................. 34 7. DETENTEURS DE VALEURS MOBILIERES SOUHAITANT LES VENDRE ................................... 35 7.1. PERSONNES OU ENTITES SOUHAITANT VENDRE DES TITRES DE CAPITAL OU DES VALEURS MOBILIERES DONNANT ACCES AU CAPITAL DE LA SOCIETE .................. 35 7.2. NOMBRE ET CATEGORIE DES VALEURS MOBILIERES OFFERTES PAR LES DETENTEURS DE VALEURS MOBILIERES SOUHAITANT LES VENDRE ...................... 35 7.3. TAILLE ET PARTICIPATION DE L'ACTIONNAIRE MAJORITAIRE CEDANT LES VALEURS MOBILIERES............................................................................................................... 35 7.4. ENGAGEMENTS D'ABSTENTION ET DE CONSERVATION DES TITRES ....................... 35 8. DEPENSES LIEES A L'OPERATION ....................................................................................................... 35 9. IMPACT DE L'OPÉRATION SUR LES CAPITAUX PROPRES ET LA SITUATION DES ACTIONNAIRES .......................................................................................................................................... 36 9.1. INCIDENCE DE L'OPERATION SUR LES CAPITAUX PROPRES SOCIAUX ET CONSOLIDES DE LA SOCIETE .................................................................................................. 36 9.2. MONTANT ET POURCENTAGE DE LA DILUTION RESULTANT DE L' OPERATION.. 37 9.3. REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL ET DES DROITS DE VOTE..................................... 37 10. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES ................................................................................................. 38 10.1. CONSEILLERS AYANT UN LIEN AVEC L'OPERATION ...................................................... 38 10.2. AUTRES INFORMATIONS VERIFIEES PAR LES COMMISSAIRES AUX COMPTES..... 38 3 REMARQUES GENERALES Dans le Prospectus, les termes « EPC» et la « Société» désignent la Société Anonyme d'Explosifs et de Produits Chimiques. Le terme « Groupe» désigne le groupe de sociétés constitué par la Société et ses filiales consolidées tel que présenté à la Section 6 du Document d'Enregistrement Universel. Le terme Opération » désigne la conversion des 29.473 parts de fondateur de la Société en actions nouvelles et

l'émission par la Société de 391.991 actions nouvelles en représentation desdites parts de fondateur décidées par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société le 22 avril 2021 (Cf. 6 ème et 7 ème résolution). L'information faisant l'objet du Prospectus permet de maintenir, en tous points significatifs et en tant que de besoin, l'égalité d'accès entre les différents actionnaires et investisseurs à l'information relative à la Société. Informations prospectives Le Prospectus contient des indications sur les perspectives et axes de développement du Groupe. Ces indications sont parfois identifiées par l'utilisation du futur, du conditionnel ou de termes à caractère prospectif tels que « estimer », « considérer », « envisager », « penser », « avoir pour objectif », s'attendre à », « entendre », « devoir », « ambitionner », « croire », « souhaiter », « pouvoir » ou, le cas échéant, la forme négative de ces mêmes termes, ou toute autre variante ou terminologie similaire. Ces informations ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être interprétées comme des garanties que les faits et données énoncés se produiront. Ces informations sont fondées sur des données, hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par le Groupe. Elles sont susceptibles d'évoluer ou d'être modifiées en raison des incertitudes liées notamment à l'environnement économique, financier, concurrentiel et réglementaire. Ces informations sont mentionnées dans différentes sections du Prospectus et contiennent des données relatives aux intentions, estimations et objectifs du Groupe concernant, notamment, les marchés dans lesquels il évolue, sa stratégie, sa croissance, ses résultats, sa situation financière, sa trésorerie et ses prévisions. Les informations prospectives mentionnées dans le Prospectus sont données uniquement à la date d'approbation du Prospectus. Le Groupe opère dans un environnement concurrentiel et en constante évolution. Il ne peut donc anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles d'affecter son activité, leur impact potentiel sur son activité ou encore dans quelle mesure la matérialisation d'un risque ou d'une combinaison de risques pourrait avoir des résultats significativement différents de ceux mentionnés dans toute information prospective, étant rappelé qu'aucune de ces informations prospectives ne constitue une garantie de résultats réels. Le Groupe ne prend aucun engagement de publier des mises à jour de ces informations ni des hypothèses sur lesquelles elles sont basées, à l'exception de toute obligation légale ou réglementaire qui lui serait applicable, notamment le Règlement général de l'AMF et le Règlement Abus de Marché. Facteurs de risque Les investisseurs sont invités à lire attentivement les facteurs de risques décrits au chapitre 3 « Facteurs de risques » du Document d'Enregistrement avant de prendre toute décision d'investissement. La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d'avoir un effet défavorable significatif sur les activités, la situation financière, les résultats ou les perspectives du Groupe. En outre, d'autres risques, non encore identifiés ou considérés comme non significatifs par le Groupe, à la date d'approbation du Prospectus, pourraient également avoir un effet défavorable significatif. Arrondis Certaines données chiffrées (y compris les données exprimées en milliers ou en millions) et pourcentages présentés dans le Prospectus ont fait l'objet d'arrondis. Le cas échéant, les totaux présentés dans le Prospectus peuvent légèrement différer de ceux qui auraient été obtenus en additionnant les valeurs exactes (non arrondies) de ces données chiffrées. 4 RESUME DU PROSPECTUS Prospectus approuvé le 12 mai 2021 par l'AMF sous le numéro 21-155 Section 1 - Introduction Nom et codes ISIN (numéro international d'identification) des valeurs mobilières Libellé des actions : EPC Code ISIN des actions : FR0014003AQ4 Identité et coordonnées de l'émetteur Dénomination sociale : Société Anonyme d'Explosifs et de Produits Chimiques Siège social : Tour Initiale, 1 Terrasse Bellini, CS 70222, 92935 Paris La Défense Immatriculation : 542 037 361 RCS Nanterre Identité et coordonnées de l'autorité compétente qui approuve le Prospectus Autorité des marchés financiers (AMF), 17, place de la Bourse, 75082 Paris Cedex 02 Date d'approbation du prospectus 12 mai 2021 Avertissements Le résumé doit être lu comme une introduction au Prospectus. Toute décision d'investir dans les valeurs mobilières concernées doit être fondée sur un examen de l'intégralité du Prospectus par l'investisseur. Si une action concernant l'information contenue dans le Prospectus est intentée devant un tribunal, l'investisseur plaignant peut, selon le droit national, avoir à supporter les frais de traduction du Prospectus avant le début de la procédure judiciaire. Une responsabilité civile n'incombe qu'aux personnes qui ont présenté le résumé, y compris sa traduction, que pour autant que le contenu du résumé soit trompeur, inexact ou incohérent, lu en combinaison avec les autres parties du prospectus, ou qu'il ne fournisse pas, lu en combinaison avec les autres parties du prospectus, les informations clés permettant d'aider les investisseurs lorsqu'ils envisagent d'investir dans ces valeurs mobilières. L'investisseur peut perdre tout ou partie du capital investi. Section 2 - Informations clés sur l'émetteur 2.1 - Qui est l'émetteur des valeurs mobilières ? Identité et coordonnées de l'émetteur Dénomination sociale : Société Anonyme d'Explosifs et de Produits Chimiques Forme sociale : Société anonyme à conseil d'administation Siège social : Tour Initiale, 1 Terrasse Bellini, CS 70222, 92935 Paris La Défense Immatriculation : 542 037 361 RCS Nanterre LEI : 969500USKOS4RHAJLM09 Droit applicable : droit français Pays d'origine : France Principales activités : Le Groupe opère dans le secteur de la production, le stockage et la vente d'explosifs à usage civil, dont il est un des acteurs majeurs sur le marché mondial, le forage-minage, la démolition, et marginalement la production et la vente de produits chimiques à usage industriel. Il est présent dans une vingtaine de pays, principalement en Europe, ainsi qu'en Afrique de l'Ouest (Maroc, Guinée, Sénégal et Côte d'Ivoire), au Moyen-Orient (Arabie Saoudite et Emirats Arabes Unis), en Scandinavie (Norvège et Suède), en Amérique du Nord (États-Unis et Canada), et au Pérou. Principaux actionnaires : Le capital social s'élève à 5.220.400 euros, divisé en 1.684.000 actions de 3,10 euros chacune de valeur nominale ; il existe 2.816.390 droits de vote théoriques, calculés conformément à l'article 233-16 du RG AMF sur l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droits de vote (cf. Communiqué de la Société du 5 mai 2021). Le tableau ci-dessousprésente la répartition de l'actionnariat de la Société et les actionnaires détenant plus de 5% du capital ou des droits de vote de la Société avant conversion des 29.473 parts de fondateur : Actionnaires Nombres d'actions % du capital nombre de droits de vote théorique % de droits de vote théorique E.J. Barbier 1 169 890 69,47% 2 294 220 81,46% 4 Décembre SAS 2 300 0,14% 2 300 0,08% E.J. Barbier et 4 Décembre SAS 1 172 190 69,61% 2 296 520 81,54% EPC (Autodétention) 161 020 9,56% 161 020 5,72% M. Allan Green et affiliés 193 350 (1) 11,48% 193 350 6,87% Flottant 157 440 9,35% 165 500 5,88% Total 1 684 000 100% 2 816 390 100% Concerne M. Allan Green et les sociétés Candel & Partner et Consellior qu'il contrôle (Source : Décision AMF 221C0456 du 2 mars 2021) 5 Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici. Attachments Original document

Permalink Disclaimer EPC Groupe - Société Anonyme d'Explosifs et Produits Chimiques published this content on 12 May 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 12 May 2021 19:17:02 UTC.

© Publicnow 2021 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur EXPLOS. PRODUITS CHIM. 21:24 EXPLOS PRODUITS CHIM : Amendement n°R.21-020 au Document d'Enregistrement Unive.. PU 21:18 EXPLOS PRODUITS CHIM : EPC – Note d'opération n°21-155 PU 20:58 EXPLOS PRODUITS CHIM : Fixation de la date de conversion des parts de fondateur.. PU 20:24 EXPLOS PRODUITS CHIM : Information financière du premier trimestre 2021 PU