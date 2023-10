Explosive Co Ltd, anciennement Hunan Nan ling Industry Explosive Material Co Ltd, est une société basée en Chine qui se consacre principalement à la recherche, au développement, à la fabrication et à la vente d'explosifs civils et de produits militaires. Les produits explosifs civils comprennent les explosifs industriels, les détonateurs industriels, les tubes détonants industriels et les cordeaux détonants industriels, entre autres, qui sont utilisés dans l'exploitation minière, la construction d'infrastructures et d'autres services d'ingénierie à l'explosif. Les produits militaires sont des produits pyrotechniques militaires. L'activité de dynamitage technique fournit des services de conception et de construction, d'évaluation de la sécurité, de supervision de la sécurité et d'autres services pour divers projets d'ingénierie de dynamitage. L'entreprise est également engagée dans le transport de produits explosifs civils et d'autres produits.

Secteur Produits chimiques de base