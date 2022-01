Exponent, Inc. : Toujours du potentiel 28/01/2022 | 12:36 Tommy Douziech 28/01/2022 | 12:36 achat En cours

Cours d'entrée : 90.42$ | Objectif : 124$ | Stop : 79$ | Potentiel : 37.14% Le titre Exponent, Inc. présente une configuration technique positive suggérant une poursuite de la dynamique haussière à moyen terme.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 124 $. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

La société dispose d'un mauvais score ESG d'après Refinitiv qui classe les entreprises sectoriellement.

Points forts Avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, les marges de la société ressortent particulièrement élevées.

Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

Les prévisions des analystes concernant l'évolution de l'activité sont relativement proches. Ceci est la conséquence soit d'une bonne visibilité liée à l'activité du groupe, soit d'une bonne communication de la société avec les analystes.

Points faibles La valorisation du groupe en termes de multiples de résultat apparaît relativement élevés. En effet, l'entreprise se paye actuellement 48.36 fois son bénéfice net par action anticipé pour l'exercice en cours.

Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de la société la situe parmi les sociétés les plus chères à l'échelle mondiale.

Rapportée à la valeur de ses actifs tangibles, la valorisation de la société apparaît relativement élevée.

La société est fortement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.

Le groupe ne redistribue pas ou peu de dividendes et ne fait donc pas partie des sociétés de rendement.

Données financières USD EUR CA 2021 433 M - 388 M Résultat net 2021 99,8 M - 89,6 M Tréso. nette 2021 298 M - 268 M PER 2021 48,4x Rendement 2021 0,95% Capitalisation 4 725 M 4 725 M 4 243 M VE / CA 2021 10,2x VE / CA 2022 9,41x Nbr Employés 883

Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 3 Dernier Cours de Cloture 90,68 $ Objectif de cours Moyen 130,50 $ Ecart / Objectif Moyen 43,9%

Dirigeants et Administrateurs Catherine Ford Corrigan President, Chief Executive Officer & Director Richard L. Schlenker Chief Financial Officer, Secretary & Executive VP Paul R. Johnston Chairman Subbaiah V. Malladi Chief Technical Officer John B. Shoven Lead Independent Director