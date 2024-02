Express, Inc. est une société de vente au détail de produits de mode. L'activité de la société comprend une plateforme d'exploitation omnicanale, des magasins physiques et en ligne, ainsi qu'un portefeuille multimarques comprenant Express et UpWest. La société exploite environ 540 magasins de détail et magasins d'usine Express aux États-Unis et à Porto Rico, la boutique en ligne express.com et l'application mobile Express, ainsi que 13 magasins de détail UpWest et la boutique en ligne UpWest.com. Elle vend ses produits par l'intermédiaire de sa boutique en ligne, www.express.com, de son application mobile, ainsi que par l'intermédiaire de franchisés qui exploitent des magasins Express en Amérique latine. La société vend également des cartes-cadeaux dans ses magasins, sur son site Web de commerce électronique et par l'intermédiaire de tiers. Elle utilise deux installations pour la distribution de ses produits, toutes deux détenues et exploitées par des tiers. La quasi-totalité des marchandises vendues dans ses magasins et sur son site Internet est reçue et traitée dans un centre de distribution central situé à Columbus, dans l'Ohio.

Secteur Détaillant habillement et accessoires