Exprivia augmente ses bénéfices en 2022 ; amélioration du PFN

(Alliance News) - Le conseil d'administration d'Exprivia Spa a approuvé mercredi le rapport financier annuel au 31 décembre 2022, qui se solde par un bénéfice net de 11,5 millions d'euros, contre 10,1 millions d'euros en 2021.

Le chiffre d'affaires total s'élève à 183,7 millions d'euros contre 181,7 millions d'euros en 2021. "En 2022, Exprivia maintiendra substantiellement le niveau de revenus de l'année précédente avec une légère croissance proche de 184 M EUR, accompagnée toutefois de marges élevées qui lui permettront de dépasser 11 M EUR nets et de réduire sa dette financière de plus de 8 M EUR, maintenant ainsi des fondamentaux solides pour une croissance à long terme", lit-on dans la note de l'entreprise.

L'Ebitda s'est élevé à 25,1 millions d'euros, contre 24,6 millions d'euros en 2021.

La dette nette s'élève à 18,3 millions d'euros, contre 26,5 millions d'euros au 31 décembre 2021, soit une amélioration de 8,2 millions d'euros.

Domenico Favuzzi - Président Directeur Général d'Exprivia - a déclaré : " En 2022, la société a continué à consolider son bilan, en maintenant de bons niveaux de marges et en visant à réduire l'endettement, un effort nécessaire pour se préparer à saisir les meilleures opportunités de croissance et de développement sur le marché des TIC. Aux performances satisfaisantes réalisées sur des marchés importants comme l'aéronautique, l'énergie et l'administration publique, s'ajoutent la croissance sur les marchés étrangers et un engagement croissant dans les technologies cruciales de la cybersécurité et de l'intelligence artificielle ".

"L'objectif principal d'Exprivia reste la construction de compétences et de solutions visant à transférer aux clients les fruits des technologies numériques les plus avancées et les avantages connexes en termes de gestion des questions ESG", a conclu M. Favuzzi.

Exprivia s'est échangée mercredi dans le rouge de 3,4 pour cent à 1,42 EUR par action.

