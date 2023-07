Exprivia SpA est une entreprise italienne active dans le secteur des technologies de l'information (TI). L'entreprise est active dans la conception, le développement et l'intégration de systèmes informatiques, l'intégration d'applications d'entreprise, les services de gestion d'infrastructures, l'externalisation des processus d'entreprise et les solutions de sécurité informatique. La société propose ses produits et services informatiques à différents marchés, tels que le secteur de la santé et les entités locales, les banques et les institutions financières, l'industrie et les médias, le secteur du pétrole, du gaz et des télécommunications, l'espace et la défense, l'administration publique, le transport et les services publics. L'entreprise possède plusieurs filiales et sociétés affiliées, dont Exprivia Projects SpA, Italtel, Exprivia Solutions, Devoteam auSystem SpA, Exprivia Asia Ltd, ACS SpA et ProSAP SL, entre autres.

Secteur Services et conseils en informatique