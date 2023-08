Frank's International NV, anciennement Expro Group Holdings NV, est une société basée aux Pays-Bas et active dans le secteur de l'énergie. La société fournit des services énergétiques dans les domaines de la construction, du forage, de la gestion et de la production de puits, de l'intégration de puits et fournit également un accès au forage sous-marin. Les activités de la société sont divisées en trois secteurs d'exploitation : Tubular Running Services, qui fournit des services d'exploitation de tubes à l'échelle mondiale ; Tubulars segment designs, qui fabrique et distribue des connecteurs et des accessoires de tubage pour les tubes à paroi épaisse de grand diamètre extérieur (OD) et Cementing Equipment segment, qui fournit des équipements spécialisés pour améliorer la sécurité et l'efficacité des opérations de forage.