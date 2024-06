Expro Group Holdings N.V. est un fournisseur de services énergétiques. La société fournit des services et des solutions aux sociétés d'exploration et de production dans des environnements onshore et offshore dans environ 60 pays. Le portefeuille de produits et de services de la société est conçu pour améliorer la production et la récupération tout au long du cycle de vie des puits, de l'exploration à l'abandon, y compris la construction et la gestion des puits. Les produits et services de construction de puits de la société répondent aux besoins des clients en matière de forage de nouveaux puits, de complétion et de recomplétion de puits, ainsi que d'obturation et d'abandon de puits. Ses solutions de cimentation en eau libre comprennent les solutions propriétaires SeaCure et QuikCure. Elle propose également une gamme d'outils de forage performants. Les offres de gestion de puits de la société comprennent la gestion des flux de puits, l'accès aux puits sous-marins et les services d'intervention et d'intégrité des puits, la gestion des flux de puits, l'accès aux puits sous-marins et les services d'intervention et d'intégrité des puits.

Indices liés Russell 2000