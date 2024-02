(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées jeudi et qui n'ont pas été rapportées séparément par Alliance News :

Frontier IP Group PLC - Société de commercialisation de la propriété intellectuelle basée à Londres - vend 493 550 actions de dépôt américaines supplémentaires de la société de portefeuille Exscientia PLC, pour un montant de 3,2 millions de dollars : "À la suite de la vente des actions d'Exscientia, Frontier IP n'a plus d'intérêt dans les ADS d'Exscientia. Les administrateurs de Frontier IP ont l'intention d'utiliser le produit net de la vente des ADS d'Exscientia à des fins générales de fonds de roulement et pour apporter un soutien supplémentaire aux sociétés existantes du portefeuille du groupe".

Advanced Oncotherapy PLC - Fournisseur londonien de protonthérapie pour le traitement du cancer - La société déclare qu'elle travaille toujours avec un investisseur tiers en vue de recevoir une première tranche de financement, qui devrait être de l'ordre de 15 millions USD, d'ici à la fin mars. "Il n'y a aucune garantie que ce financement sera reçu, ni le montant ou le moment où il le sera", ajoute l'entreprise. Says reste en pourparlers avec un autre investisseur concernant une facilité de prêt à court terme qui, si elle est mise en place, fournira à la société un "financement provisoire supplémentaire à court terme".

UIL Ltd - Société d'investissement à capital fixe constituée aux Bermudes - Investee Somers Ltd conclut un accord qui prévoit la fusion de Waverton Investment Management Ltd avec London & Capital Group. UIL détient un peu moins de 42% de Somers et Waverton est la plus grande participation de Somers.

Infrastructure India PLC - fonds d'infrastructure investissant directement dans des actifs en Inde - déclare que le prêteur accepte de reporter la date d'échéance des facilités de crédit au 15 mai. Il ajoute : "Les récentes prolongations de la date d'échéance convenues avec les prêteurs des facilités de crédit étaient liées au calendrier prévu pour l'achèvement de la cession de DLI, qui a été résiliée le 15 février 2024." Infrastructure India a déclaré plus tôt en février qu'elle ne vendrait plus Distribution Logistics Infrastructure Private Ltd. En septembre, la société a déclaré qu'elle vendrait Distribution Logistics Infrastructure Private à Pristine Malwa Logistics Park Private Ltd. Toutefois, elle a déclaré au début du mois : "Certains points clés de l'achat conditionnel d'actions et du pacte d'actionnaires devaient faire l'objet d'un accord final, qui n'a pas pu être conclu d'une manière satisfaisante pour le conseil d'administration de IIP, dans le meilleur intérêt des actionnaires de IIP, et qui a potentiellement sous-évalué DLI de manière importante selon le conseil d'administration. Sur cette base, la société a déclaré qu'elle ne la vendrait pas.

Mid Wynd International Investment Trust PLC - investor in international stocks - La valeur nette d'inventaire par action au 31 décembre, à la fin du semestre, augmente de 6,0 % pour atteindre 763,33 pence, contre 719,84 pence à la fin du mois de juin. Maintien du dividende semestriel à 3,85 pence par action.

City Pub Group PLC - Propriétaire et exploitant de 52 pubs basé à Londres - déclare que le tribunal sanctionne le rachat par Young & Co's Brewery PLC. Le dernier jour de négociation des actions de City Pub est le 3 mars. L'acquisition a été convenue en novembre et évalue City Pub à environ 162 millions de livres sterling.

Bushveld Minerals Ltd - Producteur de vanadium opérant en Afrique du Sud - Reçoit 65 millions de ZAR supplémentaires, soit environ 3,4 millions d'USD, d'un partenaire de Southern Point Resources. "La société a maintenant reçu un prêt de 9,4 millions d'USD sur une base non garantie, non remboursable et sans intérêt de la part de SPR", ajoute le communiqué. Budhveld poursuit : "Le retard dans la réception du solde de 3,1 millions de dollars est dû à des fonds non remboursés par l'un des partenaires institutionnels de SPR. SPR a fait savoir que le solde restant serait payé au plus tard le 14 mars 2024." Le prêt Says sera remboursé une fois que SPR aura fourni à Bushveld la totalité des 12,5 millions USD de fonds de souscription. Bushveld ajoute : "La société reste engagée dans des discussions avec SPR sur la date à laquelle SPR remplira ses obligations en vertu de l'accord de souscription. Les fonds de souscription dus à Bushveld restent classés comme créances à court terme dans le bilan jusqu'à ce qu'ils aient été reçus."

Oriole Resources PLC - Explorateur d'or et de métaux de base en Afrique de l'Ouest - Réception de la dernière tranche de 450 000 USD du paiement de signature de 1 million USD de BCM International Ltd. BCM a ainsi obtenu une participation de 10 % dans le projet aurifère Mbe au Cameroun. Elle peut acquérir jusqu'à 50 % des parts, en échange d'un financement de 4 millions d'USD pour l'exploration et de "futurs paiements basés sur la réussite et liés aux ressources".

Canadian Overseas Petroleum Ltd - société d'exploration pétrolière et gazière opérant dans le Wyoming (États-Unis) - Convient avec le prêteur de la facilité de crédit de premier rang de prolonger jusqu'au 8 mars la durée de l'accord d'abstention précédemment annoncé. COPL ajoute : "Le prêteur de la facilité de crédit de premier rang a accepté de ne pas faire valoir certains droits et recours qu'il pourrait autrement avoir à la suite de la défaillance de la société dans le cadre de ladite facilité de crédit de premier rang". COPL déclare cependant qu'elle reste dans une "situation financière précaire". Elle ajoute : "La société continue d'envisager des alternatives stratégiques, y compris une forme de protection formelle contre l'insolvabilité qui pourrait ou non laisser de la valeur aux actions ordinaires de la société.

Power Metal Resources PLC - société d'exploration axée sur l'Amérique du Nord, l'Afrique et l'Australie - signe un accord pour l'acquisition de 75 % de GSA (Environmental) Ltd, une société d'ingénierie dont le siège est au Royaume-Uni. GSA "se spécialise dans l'extraction de métaux stratégiques à partir de 'sources secondaires'". Power Metals paie un montant initial de 75 000 GBP par l'émission de nouvelles actions ordinaires. Le montant total maximum de l'acquisition est de 1 million de livres sterling, payable en espèces ou en actions.

Vast Resources PLC - société de développement minier ayant des intérêts en Roumanie, au Tadjikistan et au Zimbabwe - dit que la réorganisation du capital a été approuvée par les actionnaires. Dans le cadre de cette réorganisation, six actions existantes seront regroupées en une nouvelle.

Conroy Gold & Natural Resources PLC - société d'exploration et de développement aurifère axée sur l'Irlande et la Finlande - La perte avant impôts pour les six mois se terminant le 30 novembre se creuse pour atteindre 326.246 euros, contre 103.577 euros l'année précédente. Aucun revenu n'est généré, sans changement par rapport à l'année précédente. Le président Richard Conroy ajoute : "Je suis ravi d'annoncer que d'autres excellents progrès ont été réalisés au cours de la période. Les résultats du forage sur la section Derryhennet de la cible aurifère de Clay Lake, en particulier, sont très encourageants." M. Conroy préside également le conseil d'administration de Karelian Diamond Resources PLC. La perte avant impôts de Karelian pour la même période est passée de 168 786 euros à 136 351 euros.

Zytronic PLC - fabricant de capteurs tactiles basé à Tyne & Wear, Angleterre - Accepte toutes les résolutions soumises aux actionnaires lors de l'assemblée générale annuelle, à l'exception de la motion spéciale sur l'autorisation de désappliquer les droits de préemption. "La société gère une relation proactive avec ses actionnaires et consultera donc les actionnaires concernés par l'intermédiaire de son courtier en ce qui concerne leur vote", indique-t-elle.

