Exscientia accueille Caroline Rowland au poste de directrice des ressources humaines

Exscientia plc (Nasdaq: EXAI) annonce aujourd'hui la nomination de Caroline Rowland au poste de directrice des ressources humaines. Dans le cadre de cette fonction nouvellement créée, elle pilotera les fonctions « People » (ressources humaines) et « Places » d'Exscientia tout en s’appuyant sur les stratégies de gestion des talents, de formation et de gestion de l’expérience employé de l'entreprise. Caroline relève du PDG et fondateur, Andrew Hopkins, DPhil.

« Exscientia a été fondée dans le but de créer un tout nouveau type de société biopharmaceutique, repensée pour intégrer des technologues et des scientifiques en découverte de médicaments qui partagent une passion commune pour l'utilisation de la technologie dans la fabrication des meilleurs médicaments et de la manière la plus rapide. Nous avons rapidement élargi notre empreinte mondiale ces dernières années, et il est essentiel de veiller à ce que notre culture unique perdure à mesure que nous évoluons », déclare Andrew. « Caroline bénéficie de plus de 20 ans d'expérience à l’échelle internationale dans les domaines de l'optimisation de l'efficacité organisationnelle et de l'amélioration des niveaux de performance de l'entreprise à travers la croissance opérationnelle et le sentiment d'appartenance. Grâce à l’expertise et aux conseils inestimables de Caroline, Exscientia se démarquera à l'échelle mondiale en tant qu'entreprise diversifiée et innovante. »

Plus récemment, Caroline a occupé le poste de vice-présidente Gestion des talents chez Arm, où elle a tenu plusieurs fonctions à responsabilités croissantes et relevé les défis de l'entreprise en matière de talents, de partenariats commerciaux, de services partagés, d'intégration internationale et de diversité ainsi que d'équité et d'inclusion. Auparavant, Caroline a piloté pendant huit ans la stratégie de performance des dirigeants, la mobilité mondiale et la gestion des talents chez Diageo. Elle a aussi occupé durant cinq ans le poste de consultante en gestion, prodiguant des conseils aux clients corporate chez Human Capital, Deloitte, où elle a été détachée à Hyderabad, en Inde, ainsi qu'à New York, New York.

Caroline est actuellement membre du conseil d'administration du Cambridge Network, une organisation à but non lucratif axée sur le rapprochement entre les secteurs dynamiques de la technologie et de l'éducation de Cambridge, en Angleterre. Elle est titulaire d'un BS.c. d’études commerciales et de gestion des ressources humaines de l'Université de Salford.

« Exscientia est une entreprise de pointe aux objectifs concrets qui aspire à redéfinir le paysage du développement des médicaments. Afin d’appuyer cette mission, je suis convaincue qu’il est essentiel pour réussir de différencier l'expérience employé en développant un environnement stimulant, créatif et favorable », déclare Caroline Rowland, directrice des ressources humaines d'Exscientia. « Cette opportunité qui m’est donnée de contribuer à une réussite exceptionnelle tout en créant et en mettant en œuvre des stratégies qui, au fond, autonomisent les individus et stimulent les performances ainsi que les communautés est une excellente motivation. »

À propos d’Exscientia

Exscientia est une société de technologies pharmaceutiques optimisées par l’IA qui s’engage à découvrir, concevoir et développer les meilleurs médicaments possibles de la manière la plus rapide et la plus efficace. Exscientia a développé la toute première plateforme fonctionnelle en oncologie de précision pour diriger avec succès le choix des traitements et améliorer les résultats des patients dans une étude clinique prospective interventionnelle, ainsi que pour introduire les petites molécules conçues grâce à l'IA en milieu clinique. Notre portefeuille de projets internes s'appuie sur notre plateforme de médecine de précision en oncologie, alors que notre portefeuille de projets en partenariat étend notre approche à d'autres domaines thérapeutiques. En tant que pionniers d'une nouvelle approche dans la création de médicaments, nous pensons que les meilleures idées scientifiques peuvent très vite devenir les meilleurs médicaments pour les patients.

Le siège social d'Exscientia est situé à Oxford (Angleterre, Royaume-Uni), et possède des bureaux à Vienne (Autriche), Dundee (Écosse, Royaume-Uni), Boston (Massachusetts, États-Unis), Miami (Floride, États-Unis), Cambridge (Angleterre, Royaume-Uni) et Osaka (Japon).

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site https://www.exscientia.ai ou nous suivre sur Twitter @exscientiaAI.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient certains énoncés prospectifs au sens des dispositions de la « sphère de sécurité » du Private Securities Litigation Reform Act de 1995, notamment des énoncés ayant trait aux attentes d'Exscientia en ce qui concerne la culture de l’entreprise et le développement de médicaments. Des mots tels que « prévoit », « pense », « s'attend à », « a l'intention de », « projette », « anticipe » ainsi que les tournures au futur ou des expressions similaires sont destinés à identifier les énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs sont soumis aux incertitudes inhérentes à la prévision de résultats et de conditions futurs, notamment le champ d'application, les progrès et l'expansion des efforts de développement de produits d'Exscientia ; le lancement, le champ d'application et les progrès des essais cliniques d'Exscientia et de ses partenaires et les répercussions de leur coût ; les développements cliniques, scientifiques, réglementaires et techniques ; et ceux inhérents au processus de découverte, de développement et de commercialisation de produits candidats qui sont sûrs et efficaces en vue d'une utilisation à des fins de thérapeutique humaine, et à l'effort de développement d'activités articulées autour de ces produits candidats. Exscientia n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les énoncés prospectifs, à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs, sauf si la loi l'exige.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

