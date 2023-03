Exscientia annonce une collaboration avec la Charité pour faire avancer le développement de sa plateforme de médecine de précision

— Le partenariat permettra de valider davantage la plateforme de tests fonctionnels de médicaments d'Exscientia pour prédire la réponse dans les cancers hématologiques —

Exscientia plc (Nasdaq : EXAI) a annoncé aujourd'hui une nouvelle collaboration avec la Charité, Universitätsmedizin Berlin (la Charité), pour utiliser la plateforme optimisée par l'intelligence artificielle d'Exscientia en médecine de précision dans les cancers hématologiques.

Dans le cadre de cette collaboration, la Charité évaluera le potentiel de la plateforme de médecine de précision d'Exscientia pour sélectionner de meilleurs traitements et améliorer les résultats des patients atteints de cancers hématologiques. Chaque échantillon de patient sera évalué prospectivement grâce à un large panel de médicaments commercialisés, notamment certains médicaments qui pourraient ne pas avoir reçu d'approbation pour cette indication, afin de déterminer un profil de réponse comparatif ex vivo.

« Malgré des avancées majeures dans le traitement des cancers hématologiques, le taux de mortalité des patients souffrant de ces pathologies reste élevé. Suite aux résultats de l'essai EXALT-1, nous pensons que cette nouvelle collaboration avec Exscientia sera peut-être l'occasion de continuer à sonder les moyens d'améliorer de manière significative la sélection des traitements et les résultats des patients. Parallèlement, il est impératif que nous développions une nouvelle génération de traitements contre des cibles et des biomarqueurs inexplorés afin d'améliorer les résultats des patients, et nous pensons que notre toute nouvelle biobanque permettra à Exscientia d'atteindre cet objectif », a déclaré le professeur Ulrich Keller, M.D., directeur du département médical, division d'hématologie et d'oncologie à la Charité.

Cette collaboration s'appuiera sur les résultats de l'étude EXALT-1, publiés dans la revue à comité de lecture Cancer Discovery. EXALT-1 était un essai prospectif, premier du genre, qui a montré une amélioration significative des résultats pour les patients atteints de cancer hématologique à un stade avancé grâce à la plateforme de tests fonctionnels de médicaments à haut contenu basée sur l'apprentissage exhaustif d'Exscientia ; celle-ci a pour but de guider les recommandations de traitement personnalisées par rapport au choix de traitement du médecin. Une analyse post-hoc publiée dans la revue Blood Cancer Discovery a montré que la combinaison de cette technologie avec de nouvelles avancées en matière d'apprentissage exhaustif tirant parti des caractéristiques spécifiques des cellules dans les images à haut contenu, devrait encore améliorer les résultats des patients.

La Charité inaugurera également une biobanque de sang, de moelle osseuse et de tissus de ganglions lymphatiques cryoconservés de façon viable afin de soutenir le développement technologique et les projets de recherche préclinique d'Exscientia et de la Charité. Contrairement aux biobanques conventionnelles qui contiennent généralement des spécimens morts, celle-ci contiendra des échantillons de tissus humains vivants et sera donc utile à la recherche clinique et translationnelle.

« Nous sommes ravis à l'idée de travailler avec la Charité pour faire avancer le développement et les capacités de notre plateforme de médecine de précision fonctionnelle optimisée par l'IA. Suite au succès de l'essai EXALT-1, nous pensons que les traitements optimisés par l'IA devraient pouvoir améliorer de manière significative les résultats des patients, ainsi que les dépenses en soins de santé, et nous sommes impatients de voir la Charité appliquer cette approche dans un cadre de recherche clinique », a déclaré le professeur Andrew Hopkins, D.Phil, fondateur et CEO d'Exscientia. « Le travail de la Charité viendra grossir l'ensemble des preuves de plus en plus nombreuses d'Exscientia soutenant la capacité de notre plateforme à déterminer le bon traitement pour le bon patient. La collecte systématique de tissus viables nous permettra de poursuivre le développement de la technologie et de faire avancer notre recherche clinique et translationnelle future pour déboucher sur des médicaments nouveaux et plus efficaces, alors que nous cherchons à moderniser notre façon de guider la sélection des traitements des patients ».

À propos d’Exscientia

Exscientia est une société de technologies pharmaceutiques optimisées par l’IA qui s’engage à découvrir, concevoir et développer les meilleurs médicaments possibles de la manière la plus rapide et la plus efficace. Exscientia a mis au point la toute première plateforme d’oncologie de précision fonctionnelle pour guider avec succès la sélection des traitements et améliorer les résultats des patients dans une étude clinique interventionnelle prospective, mais aussi pour faire progresser vers le contexte clinique de petites molécules conçues grâce à l’IA. Notre portefeuille de projets internes s'appuie sur notre plateforme de médecine de précision en oncologie, alors que notre portefeuille de projets en partenariat étend notre approche à d'autres domaines thérapeutiques. En tant que pionniers d'une nouvelle approche dans la création de médicaments, nous pensons que les meilleures idées scientifiques peuvent très vite devenir les meilleurs médicaments pour les patients.

À propos de la Charité – Universitätsmedizin Berlin

La Charité - Universitätsmedizin Berlin est l'un des plus grands hôpitaux universitaires d'Europe, comptant 3 277 lits et une centaine de départements et d'instituts répartis sur quatre campus distincts. À la Charité, il existe un lien étroit entre les domaines de la recherche, de l'enseignement et des soins médicaux. Avec plus de 21 000 membres du personnel employés dans l'ensemble de son groupe de sociétés, l'organisation est l'un des plus grands employeurs de Berlin. En 2021, la Charité a traité 123 793 patients hospitalisés et en hôpital de jour, ainsi que 682 731 patients ambulatoires. La Charité a enregistré un chiffre d'affaires d'environ 2,3 milliards d'euros (y compris les financements externes et les subventions d'investissement) et a établi un nouveau record en obtenant plus de 215,8 millions d'euros de financements externes. La faculté de médecine de la Charité est l'une des plus importantes d'Allemagne. Elle forme plus de 9 000 étudiants dans les domaines de la médecine, de la dentisterie, des sciences de la santé et des soins infirmiers. La Charité propose également 730 postes de formation dans 11 professions de santé différentes, ainsi que 111 postes de formation dans 8 autres professions. Dans le domaine de la médecine universitaire, les priorités de la Charité sont mises en exergue par ses principaux domaines de recherche : infection, inflammation et immunité, notamment la recherche sur le COVID-19 ; recherche dans les domaines cardiovasculaire et du métabolisme ; neurosciences ; oncologie ; thérapies régénératives ; et maladies rares et génétique.

Déclarations prospectives d'Exscientia

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives telles que définies dans le Private Securities Litigation Reform Act de 1995, notamment en ce qui concerne les progrès de la découverte et du développement de molécules candidates, le développement de la plateforme technologique d'Exscientia, et les progrès et le succès du partenariat stratégique d'Exscientia avec la Charité, notamment la mise en place de la biobanque de la Charité. Toute déclaration décrivant les objectifs, les plans, les attentes, les projections financières ou autres, les intentions ou les convictions d'Exscientia est une déclaration prospective et doit être jugée déclaration à risque. Ces déclarations sont soumises à un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'hypothèses, y compris ceux liés à : l'impact que la pandémie de COVID-19 pourrait avoir sur les activités de la société, notamment la portée, les progrès et l'élargissement des efforts de développement de produits d'Exscientia ; le lancement, la portée et les progrès des études précliniques et des essais cliniques prévus et en cours d'Exscientia et de ses partenaires, et les répercussions directes sur leur coût ; les développements cliniques, scientifiques, réglementaires et techniques ; le processus de découverte, de développement et de commercialisation de produits candidats sûrs et efficaces pour le traitement chez l'homme ; et l'effort de création d'une entreprise autour de ces produits candidats. Compte-tenu de ces risques et incertitudes, et d'autres risques et incertitudes tels que décrits dans la section Facteurs de risque et d'autres sections du rapport annuel d'Exscientia sur le formulaire 20-F, déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) le 23 mars 2022 (dossier n° 001-40850), et d'autres documents déposés par Exscientia auprès de la SEC de temps à autre (disponibles à l'adresse suivante https://www.sec.gov/), les événements et circonstances évoqués dans ces déclarations prospectives peuvent ne pas se produire, et les résultats réels d'Exscientia peuvent différer sensiblement et de manière négative par rapport à ceux anticipés ou sous-entendus par ces déclarations. Bien que les déclarations prospectives d'Exscientia reflètent le jugement de bonne foi de sa direction, celles-ci ne sont basées que sur des faits et des facteurs connus à ce jour par la Société. Le lecteur est par conséquent invité à ne pas se fier à ces déclarations prospectives.

