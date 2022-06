Exscientia effectuera une présentation à l'occasion de la 43e Conférence annuelle mondiale sur les soins de santé de Goldman Sachs

Exscientia (Nasdaq : EXAI) a annoncé aujourd’hui que Andrew Hopkins, DPhil., le fondateur et PDG d’Exscientia, et Dave Hallett, directeur des opérations, participeront à une discussion informelle lors de la 43e Conférence annuelle mondiale sur les soins de santé de Goldman Sachs, le mardi 14 juin 2022 à 9h20 (heure du Pacifique, 17h20 heure d'été britannique).

Une webdiffusion en direct de la discussion informelle sera disponible sur le site Internet de la Société, dans la section “Investors & Media” à l’adresse www.investors.exscientia.ai. Une rediffusion archivée de la webdiffusion sera disponible pendant environ 30 jours après la présentation.

À propos d’Exscientia

Exscientia est une société de technologie pharmaceutique axée sur l’IA qui s’engage à découvrir, concevoir et développer les meilleurs médicaments possibles de la manière la plus rapide et la plus efficace. Exscientia a mis au point la toute première plateforme d’oncologie de précision fonctionnelle pour guider avec succès la sélection des traitements et améliorer les résultats des patients dans une étude clinique interventionnelle prospective, mais aussi pour faire progresser vers le milieu clinique des petites molécules conçues grâce à l’IA. Notre pipeline démontre notre capacité à transformer rapidement des concepts scientifiques en candidats thérapeutiques conçus avec précision, avec plus de 30 projets en cours. Grâce à une conception plus rapide, nous pensons que les meilleures idées scientifiques peuvent très vite devenir les meilleurs médicaments pour les patients.

Le siège social d'Exscientia est situé à Oxford (Angleterre, Royaume-Uni), et possède des bureaux à Vienne (Autriche), Dundee (Écosse, Royaume-Uni), Boston (Massachusetts, États-Unis), Miami (Floride, États-Unis), Cambridge (Angleterre, Royaume-Uni) et Osaka (Japon).

Retrouvez-nous sur https://www.exscientia.ai ou suivez-nous sur Twitter @exscientiaAI.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220606006032/fr/