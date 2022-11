Exscientia et MD Anderson lancent une collaboration stratégique pour tirer parti de l'IA dans le développement de nouveaux traitements en oncologie

Cette initiative permet d'aligner l'expertise de MD Anderson en développement médicamenteux sur les plateformes de médecine de précision et de découverte médicamenteuse axées sur les patients et optimisées par IA d'Exscientia

Exscientia plc (Nasdaq: EXAI) et l'University of Texas MD Anderson Cancer Center annoncent aujourd'hui une collaboration stratégique pour aligner les capacités d'intelligence artificielle (IA) axées sur le patient d'Exscientia sur l'expertise en découverte et développement médicamenteux de MD Anderson afin de promouvoir de nouvelles thérapies d'oncologie à petites molécules.

Cette collaboration de recherche utilisera la plateforme de médecine de précision d'Exscientia pour identifier de nouveaux composés anticancer intrinsèques aux cellules et à petites molécules basés sur des cibles thérapeutiques conjointement identifiées. Des candidats prometteurs promouvront le développement avec l'équipe de la division Therapeutics Discovery de MD Anderson. Les collaborateurs anticipent que des programmes réussis de découverte de cibles pourraient faire l'objet d'essais cliniques de preuve de concept chez MD Anderson.

"Nous sommes animés par la volonté de développer la prochaine génération de traitements en oncologie capables d'offrir des avantages pertinents et d'améliorer la vie de nos patients", déclare Philip Jones, Ph.D., vice-président de la division Therapeutics Discovery et responsable de l'Institute for Applied Cancer Science (IACS) chez MD Anderson. "Cette collaboration repose sur la plateforme de médecine de précision optimisée par l'IA d'Exscientia, la puissance du moteur de découverte et développement médicamenteux de MD Anderson, et l'expertise de nos équipes de recherche clinique. Notre objectif ultime est de réduire le temps que nous consacrons au développement médicamenteux et d'accélérer le passage de nouvelles thérapies ciblées en phase clinique."

Exscientia collaborera avec l'équipe à l'IACS, un moteur de découverte médicamenteuse spécialisé dans le développement de nouveaux agents thérapeutiques à petites molécules. IACS est un élément clé de la division Therapeutics Discovery de MD Anderson, une équipe intégrée de chercheurs, médecins et experts en développement médicamenteux œuvrant à la promotion de nouvelles thérapies pertinentes.

"Nous sommes incroyablement fiers de travailler au côté de MD Anderson pour mettre à profit notre plateforme optimisée par l'IA dans la découverte de traitements de prochaine génération contre le cancer. L'intelligence artificielle a ouvert de nouvelles possibilités dans la recherche sur le cancer, nous permettant d'utiliser l'apprentissage profond de la multiomique dans notre plateforme de médecine de précision afin de tester des médicaments candidats potentiels dans les modèles tissulaires de patients d'Exscientia", déclare le professeur Andrew Hopkins, D.Phil., fondateur et PDG d'Exscientia. "En outre, notre plateforme a le potentiel de stratifier les patients même en phase précoce de découverte, nous permettant de concevoir efficacement des médicaments candidats les plus pertinents pour les personnes atteintes de cancer."

En vertu des clauses de l'accord, Exscientia et MD Anderson contribueront conjointement à chaque programme désigné.

Clause de divulgation

MD Anderson a un conflit institutionnel d'intérêt institutionnel avec Exscientia, et cette relation sera gérée en accord avec un plan de gestion et de surveillance de conflit d'intérêt institutionnel de MD Anderson.

À propos d'Exscientia

Exscientia est une société de technologie pharmaceutique assistée par l'IA qui s'engage à découvrir, concevoir et développer les meilleurs médicaments possibles de la manière la plus rapide et la plus efficace. Exscientia a développé la toute première plateforme fonctionnelle de médecine de précision en oncologie pour mener avec succès la sélection des traitements et améliorer les résultats des patients dans une étude clinique prospective interventionnelle, ainsi que pour faire progresser les petites molécules conçues par l'IA en milieu clinique. Notre portefeuille de projets interne est axé sur l'exploitation de notre plateforme de médecine de précision en oncologie, tandis que notre pipeline de partenariat élargit notre approche à d'autres domaines thérapeutiques. En adoptant une approche novatrice dans le domaine du développement de médicaments, nous pensons que les meilleures idées scientifiques peuvent rapidement se traduire par de meilleurs médicaments pour les patients.

Le siège social d'Exscientia est situé à Oxford (Angleterre, R.-U.), avec des bureaux à Vienne (Autriche), Dundee (Écosse, R.-U.), Boston (Massachusetts, É.-U.), Miami (Floride, É.-U.), Cambridge (Angleterre, R.-U.) et Osaka (Japon).

Rendez-vous sur https://www.exscientia.ai

À propos de MD Anderson

L'University of Texas MD Anderson Cancer Center, basée à Houston, est un des centres les plus respectés dans le traitement de patients atteints du cancer, la recherche, l’éducation et la prévention. L’institution se donne pour mission première d’éradiquer le cancer, pour les patients et leurs familles, au niveau mondial. MD Anderson fait partie des 53 centres de recherche contre le cancer mandatés par le National Cancer Institute (NCI). MD Anderson est classé n°1 pour le traitement du cancer dans l’enquête "Best Hospitals" du U.S. News & World Report, et se classe parmi les deux meilleurs hôpitaux pour le traitement du cancer depuis le lancement de l’enquête en 1990. MD Anderson reçoit une subvention de soutien à la recherche contre le cancer du NCI et des National Institutes of Health (P30 CA016672).

Énoncés prospectifs d'Exscientia

Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995, y compris relatifs à l'avancement de la découverte et du développement de molécules candidates; le calendrier, l'avancement et les données d'essais cliniques évaluant les produits candidats d'Exscientia; et les attentes d'Exscientia relatives à ses recettes et liquidités projetées. Toute déclaration décrivant les objectifs, plans, attentes, projections financières ou autres, intentions ou points de vue d'Exscientia constitue un énoncé prospectif et doit être considérée comme comportant des risques. Ces énoncés sont sujets à un nombre de risques, d'incertitudes et d'hypothèses, y compris en rapport avec: l'impact que la pandémie de la COVID-19 pourrait avoir sur l'activité de la Société, y compris la portée, l'avancement et l'expansion des efforts de développement de produits d'Exscientia; le lancement, la portée et les progrès des études précliniques et essais cliniques encours réalisés par Exscientia et ses partenaires, et leurs ramifications en termes de coûts; les développements cliniques, scientifiques, réglementaires et techniques; le processus de découverte, de développement et de mise sur le marché de produits candidats sûrs et efficaces destinés à être utilisés comme agents thérapeutiques humains; et la tâche de construction d'une entreprise dédiée à ces produits candidats. À la lumière de ces risques et impondérables, ainsi que d'autres risques et impondérables décrits dans la section "Risk Factors" et d'autres sections du rapport annuel d'Exscientia sur formulaire 20-F, déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) le 23 mars 2022 (n° de dossier 001-40850), et d'autres dépôts réalisés périodiquement par Exscientia auprès de la SEC (disponibles sur https://www.sec.gov/), les événements et circonstances abordés dans ces énoncés prospectifs peuvent ne pas se produire, et les résultats réels d'Exscientia peuvent présenter un écart sensible et négatif par rapport à ceux prévus ou sous-entendus par le présent communiqué. Bien que les énoncés prospectifs d'Exscientia reflètent le jugement en toute bonne foi de sa direction, ils ne sont basés que sur les faits et facteurs actuellement connus de la Société. Dès lors, le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs.

