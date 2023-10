Concentration d'un pipeline en pleine expansion sur les cibles oncologiques les plus différenciées et à plus forte valeur ajoutée, y compris les programmes CDK7 et LSD1 Partenariat ou arrêt du développement interne de programmes en dehors de l'objectif principal, y compris A2A et certaines cibles de découverte La stratégie permettra de poursuivre les investissements dans les technologies de pointe tout en conservant une marge de manœuvre financière jusqu'en 2026 Le pipeline en partenariat continue de progresser avec le franchissement de la première étape de la collaboration avec Sanofi et une nouvelle collaboration avec Merck KGaA

Exscientia plc (Nasdaq : EXAI) a présenté aujourd'hui une mise à jour de sa stratégie de priorisation du pipeline, conçue pour renforcer la concentration, l'investissement et l'infrastructure de la société sur les programmes présentant le plus grand potentiel de différenciation et de création de valeur.

Exscientia a mis au point une plateforme de découverte de médicaments basée sur l'IA, très efficace et polyvalente. À ce jour, sa plateforme a permis de développer huit candidats cliniques différenciés dans divers domaines thérapeutiques, à un rythme nettement plus rapide que les normes actuelles du secteur. L'entreprise prévoit que ses capacités continueront à se développer, grâce aux récents investissements dans l'automatisation et à d'autres avancées technologiques et scientifiques de premier plan qui pourraient encore accélérer la croissance du pipeline. Dans ce contexte, la société entend donner la priorité à ses efforts de développement interne et concentrer ses ressources sur les cibles oncologiques les plus différenciées et à plus forte valeur ajoutée de son portefeuille, telles que LSD1 et CDK7. Cette orientation stratégique est conçue pour permettre à Exscientia de maximiser la valeur de son pipeline et sa production tout en continuant à développer de nouvelles technologies pour transformer la découverte et le développement de médicaments. En outre, elle améliorera l'efficacité opérationnelle et financière grâce à une marge de manœuvre en matière de liquidités qui s'étendra jusqu'en 2026.

« Exscientia crée de la valeur en utilisant la technologie pour résoudre des problèmes de découverte jusque-là non résolus et en atteignant une grande efficacité opérationnelle basée sur les données », a déclaré le professeur Andrew Hopkins FRS FMedSci, fondateur et directeur général d'Exscientia. « Nos programmes d'oncologie tels que LSD1 et CDK7 se concentrent sur des défis de développement bien compris où notre plateforme peut avoir un impact clair qui, en cas de succès, conduirait à un bénéfice thérapeutique significatif. Au-delà d'un nombre ciblé de programmes internes de grande valeur dans des domaines où nous possédons une expertise approfondie et une fortedifférenciation, nous pensons que la meilleure façon pour Exscientia de créer une abondance de nouveaux médicaments pour les patients est d'associer notre plateforme à des partenaires solides dans le cadre de collaborations existantes et futures ».

Priorité à l'avancement de CDK7 et LSD1 :

GTAEXS617 (CDK7) : ‘617 est un candidat réversible, meilleur de sa catégorie, conçu pour améliorer la puissance, la sélectivité et la pharmacocinétique par rapport à d'autres molécules en cours de développement Le recrutement des patients se poursuit dans l'essai adaptatif ELUCIDATE de phase 1/2 chez des patients atteints de tumeurs solides avancées, notamment le cancer de la tête et du cou, le cancer du sein HR+/HER2, le cancer du poumon non à petites cellules, le cancer du pancréas, le cancer de l'ovaire et le cancer colorectal L'essai adaptatif piloté par un modèle étudie le '617 en monothérapie et en association avec les soins standard, la plateforme de médecine de précision d'Exscientia devant jouer un rôle essentiel dans la détermination des meilleures combinaisons



EXS74539 (LSD1) : La société continuera à donner la priorité à l'avancement de son inhibiteur de LSD1 en clinique Dépôt d'une demande d'autorisation de mise sur le marché (IND) prévu au premier trimestre 2024 Le médicament '539 se distingue par sa pharmacocinétique prédite chez l'homme, son innocuité préclinique et la souplesse de son dosage. Grâce à la combinaison unique d'un mécanisme d'action réversible et d'une pénétration dans le SNC, ce médicament a le potentiel d'être le premier et le meilleur de sa catégorie contre le cancer du poumon à petites cellules (CPPC) et la leucémie myéloïde aiguë (LMA) La société a l'intention de lancer un essai de phase 1 sur des volontaires sains au cours du premier semestre 2024, qui pourrait soutenir un développement plus efficace du ‘539 dans de multiples indications et en combinaison avec d'autres thérapies Les données relatives à la LSD1 issues de la technologie de médecine de précision d'Exscientia seront présentées à l'ESMO en octobre, y compris des données sur les tissus primaires de la LMA



Programmes potentiels de partenariat ou de concession de licences

EXS21546 (A 2A ) : En plus d'une stratégie validée de sélection des patients, la société estime qu'un niveau élevé et prolongé de couverture des cibles est nécessaire pour obtenir un effet thérapeutique, ce qui a été confirmé par des données récemment annoncées par des pairs. Sur la base de la modélisation des données cliniques et précliniques, il sera difficile pour le '546 d'atteindre un index thérapeutique adéquat L'essai de phase 1/2 sera interrompu et la recherche interne autour de la cible sera arrêtée Exscientia croit au mécanisme A 2A et à sa valeur pour un partenaire potentiel disposant d'un pipeline d'immunothérapie existant. Exscientia évaluera les partenariats potentiels pour ses composés de nouvelle génération et ses capacités en matière de médecine de précision



Autres programmes cliniques, d'autorisation de mise sur le marché et de découverte en cours

EXS73565 (MALT1) : L'inhibiteur MALT1 d'Exscientia progresse dans les études d'habilitation IND/CTA et la société prévoit d'être en mesure de fournir des mises à jour supplémentaires au cours du premier semestre 2024. Exscientia estime que le '565 est hautement différencié en raison de l'inhibition réduite de l'UGT1A1 combinée à la puissance et à la sélectivité Des données seront présentées à l'ESMO à la fin du mois d'octobre, mettant en évidence la conception de précision du '565 et son potentiel de faible interaction médicamenteuse



Programmes de découverte : La société continuera à identifier des cibles et à concevoir de nouveaux composés en interne et pour des partenaires, là où il y a une forte différenciation. Exscientia a l'intention d'avancer un petit nombre de nouveaux candidats pour le développement clinique interne qui démontrent une différenciation claire et un besoin du marché tout en utilisant l'infrastructure existante d'Exscientia. La majeure partie du futur pipeline sera développée grâce à des partenariats de grande valeur ou à l'octroi de licences Lancement d'une nouvelle collaboration avec Merck KGaA, avec 3 programmes Première étape franchie dans la collaboration avec Sanofi



Autres programmes cliniques : EXS4318 (PKC-theta), DSP-0038 (agoniste 5-HT1A/antagoniste 5-HT2A) et DSP-2342 (double antagoniste 5-HT2A/5-HT7) poursuivent leurs études de phase 1 avec leurs partenaires Bristol Myers Squibb et Sumitomo Pharma



La société a terminé le deuxième trimestre 2023 avec 508,6 millions de dollars de trésorerie, d'équivalents et de dépôts à court terme. Avec l'annonce d'aujourd'hui, la société s'attend à rester bien capitalisée grâce à la réalisation potentielle de plusieurs étapes cliniques et de partenariat.

À propos de Exscientia

Exscientia est une entreprise de médecine de précision pilotée par l'IA qui s'engage à découvrir, concevoir et développer les meilleurs médicaments possibles de la manière la plus rapide et la plus efficace. Exscientia a développé la toute première plateforme fonctionnelle d'oncologie de précision pour guider avec succès la sélection des traitements et améliorer les résultats des patients dans une étude clinique interventionnelle prospective, ainsi que pour faire progresser les petites molécules conçues par l'IA dans le cadre clinique. Notre pipeline interne est axé sur l'exploitation de notre plateforme de médecine de précision en oncologie, tandis que notre pipeline en partenariat élargit notre approche à d'autres domaines thérapeutiques. En inaugurant une nouvelle approche de la création de médicaments, nous pensons que les meilleures idées de la science peuvent rapidement devenir les meilleurs médicaments pour les patients.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995, notamment en ce qui concerne le lancement, le calendrier et l'avancement des essais cliniques de la société, les données recueillies au cours de ces essais et les rapports y afférents, ainsi que les attentes concernant les résultats ou les avantages de ces essais, les attentes concernant la croissance des capacités de la société, les performances de sa plateforme technologique et la conviction de la société que sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie seront suffisants pour financer ses activités jusqu'en 2026. Toute déclaration décrivant les objectifs, les plans, les attentes, les intentions ou les croyances d'Exscientia est une déclaration prospective et doit être considérée comme une déclaration à risque. Ces déclarations sont soumises à un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'hypothèses, notamment ceux liés au lancement, à la portée et à l'avancement des études précliniques et des essais cliniques prévus et en cours d'Exscientia et de ses partenaires, ainsi qu'aux ramifications de leur coût ; aux développements cliniques, scientifiques, réglementaires et techniques ; au processus de découverte, de développement et de commercialisation de produits candidats sûrs et efficaces pour une utilisation thérapeutique chez l'homme ; et à l'effort de création d'une entreprise autour de ces produits candidats. A la lumière de ces risques et incertitudes, et d'autres risques et incertitudes décrits dans la section Facteurs de risque et d'autres sections du rapport annuel d'Exscientia sur le formulaire 20-F, déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) le 23 mars 2022 (Dossier 001-40850), et d'autres documents déposés par Exscientia auprès de la SEC de temps à autre (qui sont disponibles sur https://www.sec.gov/), les événements et les circonstances évoqués dans ces déclarations prospectives peuvent ne pas se produire, et les résultats réels d'Exscientia peuvent différer matériellement et négativement de ceux anticipés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Bien que les déclarations prospectives d'Exscientia reflètent le jugement de bonne foi de sa direction, ces déclarations ne sont basées que sur des faits et des facteurs actuellement connus par la société. Par conséquent, nous vous conseillons de ne pas vous fier à ces déclarations prospectives.

