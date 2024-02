L'étude multicentrique EXCYTE-2 évaluera la plateforme de médecine de précision chez les patients atteints de leucémie myéloïde aiguë L'étude soutient le développement de l’inhibiteur de LSD1 (EXS74539) en développement préclinique

Exscientia plc (Nasdaq : EXAI) annonce aujourd’hui le lancement d’EXCYTE-2, une étude clinique observationnelle sur la leucémie myéloïde aiguë (LMA) visant à étudier la relation entre la réponse ex vivo du médicament (EVDR) mesurée dans des échantillons de sang primaire ou de moelle osseuse à l’aide de la plateforme de médecine de précision unicellulaire basée sur l'apprentissage profond, et la réponse clinique réelle du patient.

L’étude EXCYTE-2 collectera des échantillons de sang et de moelle osseuse de patients en première intention atteints de LMA, avec la possibilité d'intégrer des patients en deuxième intention. Les deux groupes de patients représentent des domaines d'importants besoins médicaux non satisfaits avec de faibles taux de survie. Des échantillons tissulaires dans des biobanques, ainsi que des données cliniques sur les patients, y compris des données diagnostiques et des données sur les résultats, seront prélevés dans les centres de traitement et seront traités par Exscientia ou des laboratoires partenaires. Ces laboratoires partenaires utiliseront l’IA basée sur le cloud d’Exscientia pour analyser des échantillons à distance.

L’étude permet en outre d’évaluer l’activité d'EXS74539 (‘539), l'inhibiteur de LSD1 d’Exscientia, dans un grand ensemble d’échantillons cliniquement annotés. Ces travaux ont le potentiel de soutenir le développement en cours de ‘539, en particulier dans la sélection des patients pour de futurs essais cliniques.

L’étude EXCYTE-2 s’appuie sur de précédentes études axées sur la médecine de précision, notamment EXALT-1 et EXCYTE-1. L’essai EXALT-1 était un essai interventionnel et le premier tirant parti de l’analyse de l’action médicamenteuse dans les tissus cancéreux humains primaires en utilisant l’imagerie HCI et l’apprentissage profond pour orienter la sélection du traitement et améliorer les résultats chez les patients atteints de cancers hématologiques en phase avancée. EXCYTE-2 tirera parti des progrès réalisés par l’entreprise sur sa plateforme de médecine de précision optimisée par l’IA depuis la fin de l’essai EXALT-1 et évaluera spécifiquement les populations de patients à un stade précoce. EXCYTE-1 est une étude observationnelle prospective en cours axée sur le cancer de l’ovaire.

« Cette étude continue à mettre l’accent sur la mise en place de tests médicamenteux ex vivo optimisés par l'IA dans des échantillons de tissus humains comme la stratégie la plus complète pour les tests précliniques de thérapies novatrices, en plus des modèles murins et d’autres animaux », déclare le Dr Nikolaus Krall, EVP of Precision Medicine, Exscientia. « Une corrélation solide entre les résultats de notre plateforme et les résultats cliniques a le potentiel de changer la pratique clinique au profit des patients atteints de LMA. »

À propos d’EXCYTE-2

L'essai EXCYTE-2 est une étude multicentrique en deux phases évaluant la corrélation entre la réponse clinique et ex vivo du médicament telle que mesurée à l’aide de la plateforme de médecine de précision optimisée par l’IA d’Exscientia pour la LMA.

L’essai se concentrera dans un premier temps sur les patients atteints de LMA nouvellement diagnostiquée, avec la possibilité d’inclure des patients atteints de LMA récurrente/réfractaire après une analyse intermédiaire. Le sang ou la moelle osseuse prélevés sur des patients avant le début du traitement seront obtenus à partir de biobanques. L’EVDR des normes de soins couramment utilisés sera ensuite évaluée dans ces échantillons de patients par la plateforme de médecine de précision optimisée par l’IA d’Exscientia. Ces résultats seront comparés à la réponse clinique des patients au traitement, qui sera choisi et évalué par des médecins ne connaissant pas les données EVDR. La rémission complète sera utilisée comme critère d’évaluation clinique principal et évaluée pour surveiller l’association avec l’EVDR. La maladie résiduelle mesurable est incluse comme critère d’évaluation clinique secondaire.

À propos d’Exscientia

Exscientia est une société de médecine de précision optimisée par l'IA qui s'engage à découvrir, concevoir et développer les meilleurs médicaments possibles de la manière la plus rapide et la plus efficace. Exscientia a mis au point la toute première plateforme fonctionnelle d’oncologie de précision pour guider avec succès la sélection des traitements et améliorer les résultats des patients dans une étude clinique interventionnelle prospective, ainsi que pour faire progresser des petites molécules conçues grâce à l’IA vers la phase clinique. Notre portefeuille interne est basé sur l'utilisation de notre plateforme de médecine de précision en oncologie, tandis que notre portefeuille en partenariat élargit notre approche à d’autres domaines thérapeutiques. En inaugurant une nouvelle approche de l’élaboration de médicaments, nous pensons que les meilleures idées de la science peuvent rapidement devenir les meilleurs médicaments pour les patients. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.exscientia.ai et suivez-nous sur LinkedIn @ex-scientia et X @exscientiaAI.

