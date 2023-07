Premier essai multicentrique, EXCYTE-1, évaluant le potentiel de la plateforme de médecine de précision fonctionnelle d'Exscientia dans l'indication des tumeurs solides. S'appuie sur une recherche pionnière en médecine de précision fonctionnelle guidée par l'IA dans le domaine des cancers hématologiques

Exscientia plc (Nasdaq : EXAI) vient d’annoncer aujourd'hui le lancement d'EXCYTE-1, une étude observationnelle prospective sur le cancer de l'ovaire visant à étudier la relation entre la réponse médicamenteuse ex vivo (EVDR) dans des échantillons dérivés de tumeurs primaires en utilisant la plateforme de médecine de précision de l'entreprise et la réponse clinique réelle des patients. Cette étude observationnelle, la première du genre dans le domaine des tumeurs solides, se déroulera dans plusieurs centres de recherche médicale en Europe et se concentrera sur les cancers de l'ovaire. Elle vise à informer et à permettre de futures études sur d'autres tumeurs solides.

Le cancer de l'ovaire représente un besoin non satisfait important pour prédire la réponse des patientes à diverses options thérapeutiques. L'étude sera menée en collaboration avec le groupe d'étude Arbeitsgemeinschaft Gynäkologische Onkologie (AGO), l'un des principaux réseaux de recherche clinique à but non lucratif en gynéco-oncologie dans le monde.

« Nous sommes ravis de travailler avec Exscientia pour faire progresser l'état de la science et le traitement potentiel des patientes atteintes d'un cancer de l'ovaire », a déclaré le professeur Philipp Harter, chef du service de gynécologie et de gynéco-oncologie à la Evangelische Kliniken Essen-Mitte, en Allemagne, et président du groupe d'étude de l'AGO. « Cette étude nous permettra d'explorer de nouveaux moyens d'identifier le traitement adéquat pour chaque patient, en particulier dans les cas où il n'existe pas de biomarqueurs moléculaires. Nous nous réjouissons de participer à cette importante évaluation scientifique. »

En combinant l'imagerie à haut contenu d'échantillons et l'analyse d'images par apprentissage profond, la plateforme de médecine de précision basée sur l'IA de l'entreprise exploite les biopsies d'un patient pour évaluer l'activité des médicaments au niveau d'une seule cellule ex vivo. L'essai EXCYTE-1fait suite à l'essai prospectif EXALT-1 sur les hémopathies malignes, la première étude à s'appuyer sur des tests de médicaments ex vivo pilotés par l'IA pour guider le choix du traitement et améliorer les résultats chez les patients atteints de cancers hématologiques avancés. Les patients qui ont reçu des médicaments classés par ordre de priorité par la plateforme ont connu des résultats nettement meilleurs, 54 % d'entre eux ayant bénéficié d'un taux de survie sans progression (SSP) multiplié par plus de 1,3 par rapport à un traitement antérieur. L'essai EXCYTE-1 est conçu pour élargir la portée de la plateforme de médecine de précision d'Exscientia dans les tumeurs solides.

« Les résultats de cette étude pourraient avoir de larges implications sur la façon dont nous évaluons les médicaments candidats et soutenons la pratique clinique à l'avenir », a déclaré le Dr Nikolaus Krall, vice-président de la médecine de précision chez Exscientia. « Si elle est établie, une corrélation solide entre les résultats de notre plateforme et les résultats cliniques soutiendra l'utilisation accrue d'échantillons de tumeurs humaines dans le développement préclinique de nouveaux médicaments candidats et dans la recherche translationnelle sur le cancer. Cela pourrait permettre de remédier à la pertinence clinique limitée des modèles de souris et d'autres modèles animaux actuellement utilisés. En outre, cette étude pourrait ouvrir la voie à l'utilisation de tests fonctionnels de médicaments pour guider le choix du traitement afin d'obtenir de meilleurs résultats pour les patients. »

L'essai EXCYTE-1 est une étude multicentrique en deux phases qui évalue la corrélation entre la réponse clinique et la réponse ex vivo au médicament, mesurée à l'aide de la plateforme de médecine de précision basée sur l'IA d'Exscientia, dans le cas du cancer de l'ovaire. L'étude est conçue pour comparer les résultats de la plateforme de médecine de précision aux résultats cliniques via la collecte de tissus et l'analyse de la réponse aux médicaments.

L'objectif de la phase pilote de l'étude est de collecter des échantillons de tissus de patients et d'analyser la réponse médicamenteuse des tissus en laboratoire avant de passer à une phase d'expansion plus importante. Deux populations de patientes seront incluses : les patientes récemment diagnostiquées avec un cancer de l'ovaire avancé et celles avec un cancer de l'ovaire en rechute. Avant la thérapie, les ascites malignes seront prélevées, accompagnées de tissus solides s'ils sont disponibles. L'EVDR des thérapies standard couramment utilisées sera ensuite évaluée dans ces échantillons de patients par la plateforme de médecine de précision basée sur l'IA d'Exscientia. Ces résultats seront comparés à la réponse clinique des patients au traitement, qui sera choisie et évaluée par des médecins en aveugle des données EVDR. La survie sans progression (SSP) des patients sera surveillée en tant que critère d'évaluation clinique clé et évaluée pour contrôler l'association avec l'EVDR. Les critères d'évaluation secondaires incluront la rechute précoce prédite par l'EVDR et la PFS >12 mois.

Exscientia est une société de médecine de précision optimisée par l’IA, qui s’engage à découvrir, concevoir et développer les meilleurs médicaments possibles de la manière la plus rapide et la plus efficace. Exscientia a mis au point la toute première plateforme d’oncologie de précision fonctionnelle pour guider avec succès la sélection des traitements et améliorer les résultats des patients dans une étude clinique interventionnelle prospective, mais aussi pour faire progresser vers le contexte clinique de petites molécules conçues grâce à l’IA. Notre portefeuille de projets internes s'appuie sur notre plateforme de médecine de précision en oncologie, alors que notre portefeuille de projets en partenariat élargit notre approche à d'autres domaines thérapeutiques. En tant que pionniers d'une nouvelle approche dans la création de médicaments, nous pensons que les meilleures idées scientifiques peuvent très vite devenir les meilleurs médicaments pour les patients.

