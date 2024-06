— John P. Overington, Ph.D., pionnier de la conception de médicaments par l'IA, est nommé directeur de la technologie afin de maximiser l'intégration et l'application stratégiques de la technologie — — Maria-Louise Fjällskog, M.D., Ph.D., nommée Chief Medical Officer par intérim, apporte sa grande expertise en matière de développement de médicaments oncologiques afin de mettre en œuvre une stratégie clinique solide sur le pipeline oncologique interne d'Exscientia —

Exscientia plc (Nasdaq : EXAI) a annoncé aujourd'hui la nomination de deux leaders en technologie et développement clinique à des postes de direction afin d’améliorer de manière considérable l'impact des applications technologiques différenciatrices ainsi que le développement d'un pipeline oncologique ciblé.

Nommé au poste de responsable de la technologie, John P. Overington, Ph.D., assumera la direction stratégique des solutions technologiques de l'entreprise pour accélérer davantage la plateforme de conception de médicaments basée sur l'IA d'Exscientia et réaliser pleinement le potentiel transformateur de l'intégration de la conception de médicaments par IA avec l'expérimentation automatisée. Ayant adopté très tôt les données informatiques et l'apprentissage automatique pour faciliter la découverte de médicaments, John dispose de plus de 30 ans d'expérience en bioinformatique dans les grandes entreprises pharmaceutiques, biotechnologiques et universitaires, et il est l'auteur de plus de 150 publications sur le sujet.

Il a rejoint Exscientia en 2021 en tant que vice-président des initiatives de découverte et a été nommé Chief Data Officer en 2023. Avant de rejoindre Exscientia, John a occupé des postes à l'Institut européen de bio-informatique (EBI), BenevolentAI, Pfizer, Inpharmatica et au Medicines Discovery Catapult. À l'EBI, il a fondé CheMBL, l'une des bases de données de découverte de médicaments les plus souvent utilisées et les plus vastes au monde. John a été professeur invité à l'University College de Londres et à l'Université de Manchester et est membre du comité de la Society of Medicines Research.

Marie-Louise Fjällskog, M.D., Ph.D., succédera à Mike Krams, M.D., en tant que directrice médicale par intérim et responsable du développement clinique de l'entreprise. Titulaire d'un doctorat en oncologie, elle apporte une expertise considérable dans ce domaine thérapeutique avec plus de 30 ans d'expérience en tant qu'oncologue certifiée, chercheuse et leader en développement de médicaments. Elle a une solide expérience en détermination de la stratégie de développement clinique, conception d'essais, stratégie réglementaire ainsi que la mise en place et la supervision des équipes gérant plus de 15 essais cliniques axés sur les petites molécules, les anticorps et les bispécifiques en oncologie et hématologie. En tant qu'investigatrice dans le milieu universitaire, elle a été investigatrice principale ou co-investigatrice dans plus de 30 études.

Basée à Boston, dans le Massachusetts, Marie-Louise a occupé des postes dans des petites entreprises de biotechnologie ainsi que dans des grandes entreprises pharmaceutiques, dont Novartis ; plus récemment, elle était directrice médicale chez Faron et Lytix. Elle siège aux conseils d'administration de plusieurs entreprises de biotechnologie, a publié environ 50 articles évalués par des pairs et est professeur associé en oncologie à l'Université d'Uppsala, en Suède.

« Je suis ravi d'ajouter ces leaders exceptionnels et leur expertise respective à l'équipe de classe mondiale d'Exscientia », a déclaré David Hallett, Ph.D., président-directeur général par intérim et directeur scientifique d'Exscientia. « Dans son nouveau rôle, John mettra l'accent sur l'optimisation des avantages de notre intégration de la conception de médicaments basée sur l'IA avec une expérimentation automatisée 24/7, tandis que Marie-Louise possède une vaste expérience du développement de médicaments oncologiques qui lui permettra d'affiner notre stratégie de développement clinique.

« Je tiens à remercier Mike Krams pour son leadership inestimable dans la définition de la stratégie clinique pour nos actifs en phase initiale de développement, sur la base de son expertise en matière de développement de médicaments fondé sur des modèles. Notre pipeline stratégique étant axé sur l'oncologie, nous pensons qu'il est maintenant temps d'ajouter une expérience clinique et réglementaire spécifique dans ce domaine thérapeutique. Nous sommes impatients de connaître les résultats de nos prochains essais et de bénéficier de l'expertise inestimable de John et de Marie-Louise. »

À propos d’Exscientia

Exscientia est une société de médecine de précision optimisée par l’IA qui s’engage à découvrir, concevoir et développer les meilleurs médicaments possibles, le plus rapidement et le plus efficacement possible. Dans le cadre d’une étude clinique interventionnelle prospective, Exscientia a mis au point la toute première plateforme fonctionnelle d’oncologie de précision pour guider avec succès la sélection des traitements et améliorer les résultats des patients ainsi que pour faire progresser des petites molécules conçues grâce à l’IA vers la phase clinique. Notre portefeuille interne est basé sur l’utilisation de notre plateforme de médecine oncologique de précision, tandis que notre portefeuille en partenariat élargit notre approche à d’autres domaines thérapeutiques. En inaugurant une nouvelle approche de l’élaboration des médicaments, nous pensons que les meilleures idées scientifiques peuvent devenir rapidement les meilleurs médicaments pour les patients.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.exscientia.ai et suivez-nous sur LinkedIn @ex-scientia et X @exscientiaAI.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » au sens des dispositions de la « sphère de sécurité » du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les mots tels que « anticipe », « croit », « s'attend à », « a l'intention de », « peut », « prévoit », « projette », et « futur » ou des expressions similaires (ainsi que d'autres mots ou expressions se référant à des événements ou circonstances futurs) sont destinés à identifier les énoncés prospectifs. Tous les énoncés, autres que les énoncés de faits historiques, incluses dans ce communiqué de presse sont des énoncés prospectifs. Ces énoncés incluent, mais ne sont pas limitées à, des énoncés concernant les avantages de la plateforme technologique de l'entreprise, sa plateforme de médecine de précision et ses programmes de découverte de médicaments ; la capacité à maximiser les avantages du processus de conception assistée par IA de l'entreprise, y compris la possibilité d'une expérimentation automatisée 24h/24 et 7j/7 ; la capacité de l'entreprise à accélérer sa plateforme de médecine de précision interne en oncologie ; le calendrier et les progrès des études précliniques et cliniques actuelles et futures de l'entreprise ; et les stratégies commerciales, objectifs et approche de l'entreprise en matière de conception de médicaments. Tout énoncé prospectif est basé sur les attentes et croyances actuelles de la direction concernant des événements futurs et est soumise à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les événements ou résultats réels diffèrent matériellement et défavorablement de ceux énoncés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs, dont beaucoup sont hors du contrôle de l'entreprise. Ces risques et incertitudes incluent, sans s'y limiter, le risque que la technologie de plateforme de l'entreprise puisse ne pas réussir à découvrir et concevoir des molécules avec un potentiel thérapeutique ou ne pas aboutir à la découverte et au développement de produits commercialement viables pour l'entreprise ou ses collaborateurs ; l'entreprise peut être incapable de faire progresser ses candidats médicaments à travers le développement clinique, l'approbation réglementaire ou la commercialisation ; les impacts des conditions macroéconomiques, y compris le conflit en Ukraine et le conflit au Moyen-Orient, une inflation accrue et des marchés du crédit et financiers incertains, sur les activités, les essais cliniques et la position financière de l'entreprise ; la capacité de l'entreprise à réaliser les avantages de ses collaborations ; les changements dans la concurrence prévue ou existante ; les changements dans l'environnement réglementaire ; les incertitudes et le calendrier du processus d'approbation réglementaire ; et les litiges inattendus ou autres différends. Ces risques et incertitudes, ainsi que d'autres, sont décrits dans la section « Facteurs de risque » du rapport annuel d'Exscientia sur le formulaire 20-F pour l'exercice clos le 31 décembre 2023, déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) le 21 mars 2024, ainsi que dans les discussions sur les risques, les incertitudes et d'autres facteurs dans les documents déposés ultérieurement par Exscientia auprès de la SEC. Toutes les informations dans ce communiqué de presse sont valables à la date de la publication, et la société ne s'engage à mettre à jour ces informations que si la loi l'exige.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240606635367/fr/