Exscientia nomme le Professeur Franziska Michor, Ph.D., de l'Université de Harvard, au Conseil d'administration

Exscientia plc (Nasdaq: EXAI) a annoncé aujourd’hui la nomination du Professeur Franziska Michor, Ph.D., à son Conseil d’administration. Le Professeur Michor est un professeur en bioinformatique dans le Département de la Science des données du Dana-Farber Cancer Institute, Département de la Biostatistique de la T.H. Chan School of Public Health de Harvard, et dans le Département des Cellules souches et de la biologie régénérative de l’Université de Harvard. Le Conseil comprend maintenant sept administrateurs.

« Nous sommes ravis d’accueillir le Professeur Michor dans notre Conseil. Sa vaste expertise dans le domaine de la recherche sur le cancer, associée à sa compréhension approfondie des méthodes computationnelles et mathématiques, sera extrêmement précieuse pour Exscientia qui cherche à promouvoir son portefeuille de projets sur de nouveaux candidats développé à l’aide de sa plateforme d’intelligence artificielle (IA) axée sur le patient », a déclaré le Professeur Andrew Hopkins, D.Phil., fondateur et président-directeur général d’Exscientia. « Nous pensons que les insights du Professeur Michor et les connaissances institutionnelles d’un centre de recherche sur le cancer leader apporteront un soutien supplémentaire à notre intention de transformer la manière dont nous découvrons et développons les bons médicaments, pour les bons patient, selon une approche axée sur les données ».

Le Professeur Michor a plus de 20 ans d’expérience dans le domaine de la recherche sur le cancer et est l’auteur de plus de 180 publications. Son travail se concentre actuellement sur les dynamiques évolutives du début et de la progression du cancer, et celles de la réponse à la thérapie et de l’émergence de la résistance. Elle est conseillère scientifique chez Zephyr Al, nouvelle entreprise au stade du démarrage dans le domaine de la médecine. Elle a également co-créé Harbinger Health, société de détection précoce du cancer, où elle agit en tant que conseillère scientifique. Le Professeur Michor est titulaire d’un Ph.D. décerné par le Département de la Biologie organismique et évolutionnaire de Harvard. Elle est originaire de Vienne, Autriche, et réside à Cambridge, Massachusetts.

« La plateforme d’Exscientia combine une expertise technologique pointue avec une médecine de précision et a un formidable potentiel pour guider avec succès la sélection des traitements et améliorer les résultats des patients », a fait savoir le Professeur Michor. « Je suis ravie de rejoindre le Conseil d’Exscientia, et je me réjouis de pouvoir utiliser mon expertise pour adopter une approche computationnelle à la recherche sur le cancer, tout en travaillant avec la société pour atteindre notre objectif partagé qui consiste à améliorer la vie des patients par le biais de médicaments mieux conçus et de meilleures stratégies de sélection des patients. »

Exscientia est une société de médecine de précision optimisée par l’IA, qui s’engage à découvrir, concevoir et développer les meilleurs médicaments possibles de la manière la plus rapide et la plus efficace. Exscientia a mis au point la toute première plateforme d’oncologie de précision fonctionnelle pour guider avec succès la sélection des traitements et améliorer les résultats des patients dans une étude clinique interventionnelle prospective, mais aussi pour faire progresser vers le contexte clinique de petites molécules conçues grâce à l’IA. Notre portefeuille de projets internes s'appuie sur notre plateforme de médecine de précision en oncologie, alors que notre portefeuille de projets en partenariat élargit notre approche à d'autres domaines thérapeutiques. En tant que pionniers d'une nouvelle approche dans la création de médicaments, nous pensons que les meilleures idées scientifiques peuvent très vite devenir les meilleurs médicaments pour les patients.

Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs tels que définis dans les dispositions de la « sphère de sécurité » du Private Securities Litigation Reform Act de 1995, notamment en ce qui concerne les déclarations relatives aux attentes d’Exscientia quant à son Conseil d’administration. Les termes tels que « anticipe », « pense », « prévoit », « a l’intention », « projette » et « futur », ou les expressions similaires, sont destiné(e)s à identifier des énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs sont soumis à un certain nombre de risques inhérents à la prévision de résultats et conditions futurs, et aucune assurance ne peut être fournie qant à la réussite des plateformes de découverte de médicaments et de médecine de précision destinées à optimiser les médicaments candidats pour des populations de patients spécifiques. La réussite des plateformes d’Exscientia est soumise à de nombreux facteurs, dont un grand nombre échappe au contrôle d’Exscientia, y compris, mais sans s’y limiter, la capacité d’Exscientia à concevoir des essais cliniques approuvés par la FDA et celle des prestataires de soins de santé pour recueillir des échantillons de tissus de patients viables. Exscientia n’assume aucune obligation de mettre à jour ou réviser publiquement tout énoncé prospectif, que ce soit à la suite de nouvelles informations, de développements futurs ou d’autres circonstances, sauf si la loi l’exige.

