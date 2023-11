Exscientia PLC, anciennement Exscientia Ltd, est une société de technologie pharmaceutique (pharmatech) axée sur l'intelligence artificielle. La société se concentre sur la découverte, la conception et le développement de médicaments candidats à base de petites molécules. La société a mis au point une solution complète d'intelligence artificielle (IA) et de technologies expérimentales pour l'identification des cibles, la conception de médicaments candidats, les modèles translationnels et la sélection des patients. Son processus d'IA est composé de quatre éléments : Cible de précision, conception de précision, expérience de précision et médecine de précision. Son IA-conception comprend une gamme d'algorithmes d'apprentissage profond et d'apprentissage automatique, de méthodes génératives, d'apprentissage actif et de traitement du langage naturel. Ces méthodes sont utilisées pour guider la sélection des cibles, pour concevoir l'architecture moléculaire précise des molécules médicamenteuses potentielles et pour analyser les tissus des patients afin de hiérarchiser les molécules. Le principal candidat-médicament de la société, EXS21546, en est à un stade précoce de développement.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale