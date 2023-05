Exscientia présente « L'avenir de la découverte de médicaments par l'IA » lors de SLAS Europe

Les dernières avancées technologiques pour innover dans la conception, la découverte et le développement de médicaments

Un nouveau laboratoire de découverte automatisé en passe d’ouvrir ses portes en 2023

Exscientia plc (Nasdaq : EXAI) a annoncé aujourd’hui deux résumés pour des présentations orales et des posters, ainsi que le discours de clôture qui sera prononcé lors de la conférence-exposition de la Society for Laboratory Automation and Screening (SLAS) Europe qui se tiendra du 22 au 26 mai 2023 à Bruxelles, en Belgique. Ces présentations mettent en avant les récentes avancées technologiques d’Exscientia, notamment le développement d’approches de biologie assistée par ordinateur (BAO), englobant la conception d’expériences (DoE) et l’automatisation pour l’optimisation des essais biochimiques. La conférence SLAS est un rendez-vous européen de premier ordre pour les chercheurs, développeurs et fournisseurs de technologies d’automatisation de laboratoire issus de l’industrie, du gouvernement et de l’université.

« Chez Exscientia, notre mission est de coder et d’automatiser la découverte de médicaments. Nous pensons qu’au cours de cette décennie, la conception de tous les nouveaux médicaments candidats sera augmentée par l’IA. Je suis ravi de montrer à SLAS Europe comment nos récentes avancées technologiques permettent et soutiennent nos projets », a déclaré le Dr Garry Pairaudeau, directeur technologie chez Exscientia. L’intégration de l’automatisation de la synthèse et du dépistage en laboratoire avec sa plateforme de conception informatisée pilotée par l’IA est la prochaine étape logique pour l’entreprise. « Cela facilitera la prochaine transformation en termes de vitesse et de productivité, alors que nous visons à mettre plus rapidement de meilleurs médicaments à la disposition des patients. Nous sommes impatients d’ouvrir notre studio d’automatisation dédié à Oxfordshire, au Royaume-Uni, plus tard en 2023. »

La présentation par la société lors de la conférence de la SLAS montrera à quel point Exscientia est avancée dans l’automatisation des processus de découverte de médicaments. « Nous pensons que l’automatisation a le potentiel d’améliorer radicalement la création en temps voulu de candidats-médicaments de haute qualité, afin que les futurs patients puissent bénéficier plus rapidement de la science innovante », a déclaré M. Pairaudeau.

Présentation lors du discours de clôture

Titre : L’avenir de la découverte de médicaments par l’IA

Salle/lieu : Théâtre des séances plénières

Date/heure : Jeudi le 25 mai / 16h30 à 17h30 heure de la côte Est

Cette présentation mettra en lumière l’approche distincte d’Exscientia en matière de conception moléculaire qui utilise une plateforme de bout en bout centrée sur le patient et basée sur l’IA, qui a ouvert la voie à la conception de précision de molécules générées par l’IA, aboutissant ainsi aux premiers composés conçus par l’IA participant à des essais cliniques. Pour atteindre l’objectif d’Exscientia, qui est de coder et d’automatiser entièrement la découverte de médicaments, l’entreprise est en train de mettre en place un laboratoire physique automatisé parallèlement à ses suite d’outils de conception informatisée, méthodes et plateforme d’ingénierie modulable sophistiqués. Cette présentation mettra en évidence les progrès actuels d’Exscientia dans le domaine de l’automatisation et les étapes critiques nécessaires à la mise en œuvre de laboratoires numériques automatisés.

Résumés acceptés pour présentation :

Titre de la présentation orale : Biologie assistée par ordinateur : Solutions de la DoE

Voie : Les frontières de la technologie

Salle/lieu : 231

Date/heure : Jeudi le 25 mai / 15h00 à 16h00 heure de la côte Est

Exscientia est en train de développer un écosystème automatisé de chimie, biologie et gestion des composés, y compris le développement d’un pipeline d’essais biochimiques entièrement automatisés à partir du développement de l’essai. Cette présentation met en évidence la manière dont la BAO a été utilisée pour réaliser ce pipeline, en combinant DoE (une méthodologie statistique) avec l’automatisation pour déterminer rapidement les conditions optimales pour effectuer des essais de manière efficace grâce à l’analyse des résultats expérimentaux multifactoriels. L’utilisation de la BOA permet également à Exscientia d’augmenter sa capacité et son efficacité en termes de FTE, de temps et de réactifs nécessaires à l’exécution des essais, d’accroître la robustesse des essais et d’étudier des domaines de la biologie qui ne sont pas normalement étudiés.

Titre du poster : Amélioration de l’optimisation des essais et de la sensibilité pharmacologique d’une nucléase par l’utilisation d’une approche de biologie assistée par ordinateur

Séance/voie : Séance A ; Les frontières de la technologie

Numéro du résumé : 1034-A

Date/heure : Mercredi le 24 mai / 13h30 à 14h30 heure de la côte Est

Les chercheurs d’Exscientia ont démontré l’utilisation pratique de la BAO pour améliorer simultanément les performances d’un essai et réduire les besoins en réactifs, le coût et la main-d’œuvre pour le développement de l’essai. Cette présentation met en évidence l’application de la BAO pour optimiser le tampon d’un essai de nucléase, ce qui a permis de multiplier par 15 le signal de l’essai dans des conditions de tampon à faible teneur en sel, tout en divisant par trois les besoins en protéines et en réduisant la durée du cycle de développement de l’essai. La faible teneur en sel est un résultat imprévu de l’utilisation de la BAO, qui n’aurait pas pu être prédit à partir de la littérature. Cela met en évidence le potentiel de la technologie pour améliorer les performances des essais d’une manière qu’un être humain à lui seul n’aurait pas été en mesure de prédire.

