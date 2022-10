Exscientia présente de nouvelles données sur la stratification des patients et les biomarqueurs pour le GTAEXS-617 lors du 34e symposium annuel de l'EORTC-NCI-AACR

Combinaison d'une plateforme d'oncologie de précision avec le séquençage unicellulaire et la transcriptomique dans le but de sélectionner les patients les plus susceptibles de bénéficier du traitement par GTAEXS-617

Biomarqueurs pharmacodynamiques spécifiques de CDK7 confirmés et identifiés dans les cellules cancéreuses et immunitaires

L'essai clinique de Phase 1/2 visant à valider la corrélation entre la signature et la réponse devrait démarrer au premier semestre 2023, après une demande d'autorisation d'essai clinique qui sera déposée dans le courant du quatrième trimestre 2022

Exscientia plc (Nasdaq : EXAI) a mis en évidence aujourd'hui de nouvelles données visant à enrichir le parcours des patients qui sont plus susceptibles de répondre à son inhibiteur de CDK7 conçu avec précision, le GTAEXS-617 ('617). La recherche a confirmé un biomarqueur pharmacodynamique (PD) spécifique du CDK7, tout en révélant de nouveaux marqueurs PD potentiels, et a identifié une nouvelle signature initiale d'expression génique pour la sélection des patients qui sera, en partie, évaluée dans l'étude de Phase 1/2 prévue. Les données sont présentées au 34e symposium de l'EORTC-NCI-AACR (ENA 2022) sur les cibles moléculaires et la thérapeutique du cancer, qui se tiendra du 26 au 28 octobre 2022 à Barcelone, en Espagne.

Dans cette étude, les chercheurs ont utilisé la plateforme d'oncologie translationnelle d'Exscientia, qui combine le profilage des tissus cancéreux primaires basé sur l'IA et la transcriptomique, pour comprendre comment les cellules de diverses populations de patients répondent au traitement par le '617. Les résultats ont montré une sensibilité différentielle dans certains échantillons de patients, permettant à Exscientia de corréler la réponse avec les profils génomiques et phénomiques individuels des patients. Ces corrélations peuvent ensuite être utilisées pour identifier les patients les plus susceptibles de répondre à la thérapie '617 et peuvent être intégrées dans les futurs essais cliniques.

En outre, les données ont montré que le '617 réduisait la mort cellulaire induite sur les cellules immunitaires par rapport à certains inhibiteurs CDK4/6 et d'autres inhibiteurs CDK7 expérimentaux, ce qui pourrait indiquer un profil de sécurité clinique différent. Le '617 fait actuellement l'objet d'études de drogue nouvelle de recherche (DNR) en tant que traitement potentiel des cancers à dépendance transcriptionnelle.

« Nous sommes très heureux de mettre en évidence de nouvelles données soutenant la puissance de notre plateforme translationnelle pour évaluer rapidement l'activité de nouvelles thérapies ciblées qui pourraient améliorer les résultats cliniques chez les patients », a déclaré Gregory Vladimer, vice-président de la recherche translationnelle chez Exscientia. « En exploitant notre plateforme de médecine de précision fonctionnelle couplée à la transcriptomique unicellulaire et à la modélisation IA dans les tissus primaires de la maladie, nous pensons être particulièrement bien placés pour enrichir les études sur les groupes de patients plus susceptibles de répondre, ou de ne pas répondre, à un traitement, améliorant ainsi de manière significative les résultats du traitement du cancer chez les patients ».

Informations sur la présentation des posters :

Intitulé : Définition de l'activité et sélection des patients pour un nouvel inhibiteur de CDK7, le GTAEXS-617, par le biais du profilage des tissus cancéreux primaires assisté par intelligence artificielle

Intitulé de la présentation de posters : Modèles précliniques

Numéro du résumé : 124

Date / horaire : Mercredi 26 octobre / 12 h 00 – 20 h 00 PM CET

Le GTAEXS-617 est un nouvel inhibiteur de CDK7, conçu par Exscientia en collaboration avec GT Apeiron pour atteindre une puissance, une sélectivité, une biodisponibilité et une sécurité élevées. L'inhibition de CDK7 combine la perturbation du cycle cellulaire avec l'inhibition de la transcription, ce qui en fait une cible attrayante pour surmonter les voies de résistance courantes dans l'inhibition de CDK4/6.

Exscientia prévoit de soumettre une demande d'essai clinique (DEC) d'ici fin 2022 ainsi que le lancement d'un essai clinique de Phase 1/2 dans plusieurs indications de tumeurs solides, notamment le cancer de l'ovaire, au cours du premier semestre 2023.

Le poster est disponible sur le site Web d'Exscientia.

À propos d’Exscientia

Exscientia est une société de technologies pharmaceutiques optimisées par l’IA qui s’engage à découvrir, concevoir et développer les meilleurs médicaments possibles de la manière la plus rapide et la plus efficace. Exscientia a mis au point la toute première plateforme d’oncologie de précision fonctionnelle pour guider avec succès la sélection des traitements et améliorer les résultats des patients dans une étude clinique interventionnelle prospective, mais aussi pour faire progresser vers le contexte clinique de petites molécules conçues grâce à l’IA. Notre portefeuille de projets internes s'appuie sur notre plateforme de médecine de précision en oncologie, alors que notre portefeuille de projets en partenariat étend notre approche à d'autres domaines thérapeutiques. En tant que pionniers d'une nouvelle approche dans la création de médicaments, nous pensons que les meilleures idées scientifiques peuvent très vite devenir les meilleurs médicaments pour les patients.

Basé à Oxford (Angleterre, Royaume-Uni), Exscientia possède des bureaux à Vienne (Autriche), Dundee (Écosse, Royaume-Uni), Boston (Massachusetts, États-Unis), Miami (Floride, États-Unis), Cambridge (Angleterre, Royaume-Uni) et Osaka (Japon).

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient certains énoncés prospectifs au sens des dispositions de règle refuge (safe harbor) du Private Securities Litigation Reform Act de 1995, notamment des énoncés ayant trait aux attentes d'Exscientia en ce qui concerne l'avancement du développement des molécules candidates, au calendrier et à l'avancement des études précliniques et des essais cliniques des produits candidats d'Exscientia, et aux attentes d'Exscientia concernant sa plateforme de médecine de précision et sa plateforme de découverte de médicaments alimentée par l'IA. Des mots tels que « prévoit », « pense », « s'attend à », « a l'intention de », « projette », « anticipe » ainsi que les tournures au futur ou des expressions similaires sont destinés à identifier les énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs sont soumis aux incertitudes inhérentes à la prévision de résultats et de conditions futurs, notamment le champ d'application, les progrès et l'expansion des efforts de développement de produits d'Exscientia ; le lancement, le champ d'application et les progrès des essais cliniques d'Exscientia et de ses partenaires et les répercussions de leur coût ; les développements cliniques, scientifiques, réglementaires et techniques ; et ceux inhérents au processus de découverte, de développement et de commercialisation de produits candidats qui sont sûrs et efficaces en vue d'une utilisation à des fins de thérapeutique humaine, et à l'effort de développement d'activités articulées autour de ces produits candidats. Exscientia n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les énoncés prospectifs, à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs, sauf si la loi l'exige.

