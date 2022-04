Exscientia présente trois posters démontrant le potentiel de la plateforme de médecine de précision dans la découverte de médicaments, lors de la réunion annuelle de l'Association américaine de recherche sur le cancer de 2022

Exscientia plc (Nasdaq : EXAI) a communiqué aujourd'hui les détails de son intervention à la prochaine réunion annuelle de l'Association américaine de recherche sur le cancer (AACR), qui se tiendra du 8 au 13 avril 2022 au Ernest N. Morial Convention Center à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane. Les scientifiques d'Exscientia présenteront trois posters sur de nouvelles recherches.

« Nous nous réjouissons de nous réunir avec certains des meilleurs cliniciens et chercheurs en cancérologie mondiaux lors de la réunion de l'AACR de cette année, car nous continuons à développer notre plateforme de médecine de précision sur les tissus humains et à élargir les domaines explorés pour y inclure des indications supplémentaires telles que les cancers du sein et de l'ovaire », a déclaré Nikolaus Krall, vice-président de la médecine de précision d'Exscientia. « En outre, nous partagerons des données mettant l'accent sur nos capacités de recherche translationnelle et notre plateforme de découverte de médicaments alimentée par l'IA, ainsi que sur la possibilité de redéfinir la découverte de médicaments contre le cancer. Nous pensons que ces études renforcent la validation de nos approches innovantes car notre but est d'améliorer les résultats cliniques et ceux des patients en identifiant efficacement les actifs thérapeutiques les plus prometteurs ».

Exscientia aura un stand (N° 2016) où les participants pourront rencontrer notre équipe et en apprendre davantage sur notre plateforme d'oncologie de précision alimentée par l'IA, son vaste pipeline et la collaboration récemment lancée avec l'Université d'Oxford, Xcellomics™, pour aider à accélérer la découverte de médicaments en phase de développement.

Présentations de posters :

Titre du poster : Enrichissement des réponses des patients aux antagonistes de l'adénosine par l'apprentissage profond

Titre de la séance : Agents et interventions immunomodulateurs

Numéro du résumé : 4150

Date / Heure : Mercredi 13 avril / 9 h 00 - 12 h 30 CT

Titre du poster : Découverte et profilage par l'IA du GTAEXS-617, un inhibiteur sélectif et très puissant de CDK7

Titre de la séance : Nouveaux agents anticancéreux émergents

Numéro du résumé : 3930

Date / Heure : Mercredi 13 avril / 9 h 00 - 12 h 30 CT

Titre du poster : L'analyse d'échantillons primaires par l'apprentissage profond indique la voie ALK comme une nouvelle sensibilité dans le cancer de l'ovaire.

Titre de la séance : Nouvelles technologies pour la découverte de médicaments

Numéro du résumé : 1893

Date / Heure : Lundi 11 avril / 13 h 30 - 17 h 00 CT

À propos d’Exscientia

Exscientia est une entreprise de pharma technologie alimentée par l'IA engagée dans la recherche, la conception et le développement de meilleurs médicaments, le plus rapidement et efficacement possible. Exscientia a développé la toute première plateforme fonctionnelle en oncologie de précision pour diriger avec succès le choix des traitements et améliorer les résultats des patients dans une étude clinique interventionnelle prospective, ainsi que pour introduire les petites molécules conçues grâce à l'IA en milieu clinique. Notre pipeline démontre notre capacité à traduire rapidement des concepts scientifiques en candidats thérapeutiques conçus avec précision, avec plus de 30 projets en cours. Nous pensons qu'une conception plus rapide de meilleurs médicaments permettra aux meilleures innovations scientifiques de se transformer rapidement en de meilleurs médicaments pour les patients.

Le siège social d'Exscientia est situé à Oxford (Angleterre, Royaume-Uni), et possède des bureaux à Vienne (Autriche), Dundee (Écosse, Royaume-Uni), Boston (Massachusetts, États-Unis), Miami (Floride, États-Unis), Cambridge (Angleterre, Royaume-Uni) et Osaka (Japon).

