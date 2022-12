Exscientia présente un nouveau biomarqueur d'immuno-oncologie pour l'EXS-21546 au congrès annuel de l'ESMO I-O

Utilisation de la multi-omique pour identifier un biomarqueur qui pourrait être prédictif de la réponse clinique au '546

Stratégie différenciée de développement du '546 et d'enrichissement des patients, basée sur la plateforme de médecine de précision d'Exscientia

La recherche met en évidence le lien entre le biomarqueur à forte teneur en adénosine d'Exscientia et la prédiction de la réponse aux inhibiteurs de points de contrôle

L'essai clinique de Phase 1/2 tout juste démarré, IGNITE-AI, évaluera la signature des biomarqueurs et évaluera le '546 en association avec un inhibiteur de points de contrôle dans les tumeurs solides

Exscientia plc (Nasdaq : EXAI) a souligné aujourd'hui de nouvelles données permettant d'identifier les patients les plus susceptibles de répondre à l'antagoniste de son récepteur A 2A , l'EXS-21546 (‘546) ainsi que le lien avec une incidence possible de l'adénosine pour la réponse à l'inhibiteur PD-1. Les recherches ont identifié une nouvelle signature transcriptionnelle multigénique pour la sélection des patients, le score de la charge en adénosine (ABS), qui sera confirmée dans l'étude de Phase 1/2 IGNITE-AI de la société. Les données seront présentées au congrès annuel d'immuno-oncologie de l'ESMO, qui se tiendra du 7 au 9 décembre à Genève, en Suisse.

Dans cette étude, les chercheurs ont utilisé la plateforme d'oncologie translationnelle d'Exscientia avec la transcriptomique, pour développer et commencer la confirmation biologique préclinique de l'ABS, une mesure de la charge en adénosine. Des données ont également été fournies, indiquant que l'ABS surpasse d'autres signatures d'adénosine publiées en termes de spécificité et de sensibilité pour la détection de microenvironnements riches en adénosine.

En outre, la recherche a identifié une relation inverse entre l'APA et une autre signature publiée qui s'est avérée être prédictive du succès du traitement anti-PD-1, la signature de l'inflammation tumorale (TIS) . Cela indique que la réduction de la charge en adénosine par antagonisme du récepteur A 2A avec le '546 pourrait entraîner la restauration de la réponse aux inhibiteurs de points de contrôle. L'approche thérapeutique combinée sera validée dans l'essai clinique de Phase 1/2, IGNITE-AI, qui associe le '546 à un inhibiteur de points de contrôle dans les tumeurs solides.

« Nous pensons que la signature qui a été identifiée par une évaluation rigoureuse de l'activité de l'adénosine dans des échantillons de patients primaires grâce à notre plateforme de médecine de précision fonctionnelle, nous guide vers une amélioration des patients susceptibles de répondre à la thérapie '546 », a déclaré Gregory Vladimer, vice-président de la recherche translationnelle chez Exscientia. « L'adénosine présente dans le microenvironnement tumoral est immunosuppressive et seuls les patients présentant un taux élevé d'adénosine bénéficieront d'un traitement par l'antagoniste des récepteurs A 2A . Ceci explique notre volonté de concevoir nos programmes cliniques de manière à identifier spécifiquement ces patients et à améliorer potentiellement la probabilité de réponse ».

Informations sur la présentation des posters :

Titre : Enrichir pour répondre : critères de sélection des patients pour l'inhibition du récepteur A 2A R par l'EXS-21546 grâce à la modélisation ex vivo du matériel de patients primaires

Résumé N° : 23P

Titre de la session : Développement des biomarqueurs

Date / Heure : jeudi 8 décembre / 12h30 – 13h15 CET

Le poster est disponible sur le site Web d'Exscientia.

À propos d’EXS-21546

L'EXS-21546 est un antagoniste hautement sélectif des récepteurs 2A , co-inventé et développé dans le cadre d'une collaboration entre Exscientia et Evotec SE (Bourse de Francfort : EVT, MDAX/TecDAX, ISIN : DE0005664809 ; Nasdaq : EVO). En juin 2022, Exscientia a fourni des données de base provenant d'une étude sur des volontaires sains qui ont confirmé la conception du profil du produit ciblé d'Exscientia, notamment sa puissance, sa haute sélectivité des récepteurs et sa faible exposition cérébrale attendue, sans qu'aucun effet indésirable sur le SNC ne soit signalé. Exscientia a récemment démarré un essai clinique de Phase 1/2 du '546 en association avec un inhibiteur de points de contrôle chez des patients atteints de carcinome rénal récidivant ou réfractaire et de cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) ayant déjà reçu un traitement avec un inhibiteur de points de contrôle de la réponse immunitaire.

À propos d’Exscientia

Exscientia est une société de technologies pharmaceutiques optimisées par l’IA qui s’engage à découvrir, concevoir et développer les meilleurs médicaments possibles de la manière la plus rapide et la plus efficace. Exscientia a mis au point la toute première plateforme d’oncologie de précision fonctionnelle pour guider avec succès la sélection des traitements et améliorer les résultats des patients dans une étude clinique interventionnelle prospective, mais aussi pour faire progresser vers le contexte clinique de petites molécules conçues grâce à l’IA. Notre portefeuille de projets internes s'appuie sur notre plateforme de médecine de précision en oncologie, alors que notre portefeuille de projets en partenariat étend notre approche à d'autres domaines thérapeutiques. En tant que pionniers d'une nouvelle approche dans la création de médicaments, nous pensons que les meilleures idées scientifiques peuvent très vite devenir les meilleurs médicaments pour les patients.

Visitez notre site à l'adresse https://www.exscientia.ai ou suivez-nous sur Twitter @exscientiaAI.

Énoncés prospectifs d'Exscientia

Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs tels que définis dans le Private Securities Litigation Reform Act de 1995, notamment en ce qui concerne le calendrier et l'avancement des essais cliniques des produits candidats d'Exscientia, ainsi que les données fournies par ces essais. Tout énoncé décrivant les objectifs, plans, attentes, projections financières ou autres, intentions ou convictions d'Exscientia est un énoncé prospectif et doit être considéré comme un énoncé à risque. Ces énoncés sont soumis à un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'hypothèses, notamment ceux liés : à l'impact que la pandémie de COVID-19 pourrait avoir sur les activités de la société, y compris la portée, l'avancée et l'intensification des efforts de développement des produits d'Exscientia ; au démarrage, à la portée et à l'avancée des études précliniques et des essais cliniques d'Exscientia prévus et en cours, avec ses partenaires et les répercussions de leur coût ; aux développements cliniques, scientifiques, réglementaires et techniques ; au processus de découverte, de développement et de commercialisation de produits candidats sûrs et efficaces pour une utilisation thérapeutique chez l'homme ; et à l'effort de construction d'une entreprise autour de ces produits candidats. Compte-tenu de ces risques et incertitudes, et d'autres risques et incertitudes décrits dans la section Facteurs de risque et d'autres sections du rapport annuel d'Exscientia sur le formulaire 20-F, déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) le 23 mars 2022 (dossier n° 001-40850), et d'autres documents déposés parfois par Exscientia auprès de la SEC (disponibles à l'adresse suivante https://www.sec.gov/), les événements et circonstances évoqués dans ces énoncés prospectifs peuvent ne pas se produire, et les résultats réels d'Exscientia pourraient entraîner des écarts sensibles et défavorables par rapport à ceux anticipés ou sous-entendus par ces énoncés. Bien que les énoncés prospectifs d'Exscientia reflètent le jugement exercé de bonne foi par sa direction, ceux-ci sont basés uniquement sur des faits et des facteurs connus à ce jour par la société. Nous vous recommandons donc de ne pas vous fier à ces énoncés prospectifs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20221206005218/fr/